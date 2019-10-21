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外資喊買 國巨飆半年高帶動被動元件股走揚

2019-10-21 12:39經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
國巨董事長陳泰銘。 圖／聯合報系資料照片
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外資看好5G將推升被動元件的需求，喊買國巨(2327)，統計已連續3天買超國巨，上周合計買超5,506張，今(21)日成為盤面強勢指標，股價飆上半年新高，且帶動華新科、禾伸堂、日電貿、立隆電、興勤等被動元件股漲勢。

法人預期國巨第4季MLCC產品價格可望緩跌，跌幅約3%，較第3季跌幅5~10%縮減，產能利用率第4季可望拉升到近50%；外資持續喊買國巨，上周五買超1,998張，連續3天買超。

法人看好被動元件股中MLCC族群今年獲利表現，預估國巨、華新科今年每股純益將超過1個股本，受惠於5G手機明年滲透率拉高，將帶動MLCC用量大幅增加。

國巨今日以313.5元開高，一度拉升至323元，創下今年4月下旬以來波段高價；國巨領漲，華新科、立隆電、禾伸堂、日電貿、興勤、智寶等股也是齊漲表現。

國巨華新科被動元件
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