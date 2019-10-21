親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

12檔外資積極作多 本周成長力道延續

2019-10-21 11:24經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

台股在KD高檔鈍化狀態下維持高檔震盪，法人表示，上周外資積極作多的鴻海（2317）、聯電（2303）、新光金（2888）等12檔，因兼具市場人氣及成長力道，多方上攻力道可望延續，為投資人可留意的標的。

上周外資大舉作多台股，總計買超447億元，為近三年來單週最大，也帶動集中市場成交量創半年新高，根據統計，外資上週五資買超台股逾萬張的個股共有24檔，不計KY公司，外資持股比達五成則有46檔。

其中，外資買超鴻海9.7萬張最多，佔整體持股比約四成，其次為群創，外資買超6.1萬張，同樣也是面板龍頭的友達，則獲得外資買超5.3萬張，上周外資買超張數破2萬的個股，依序還有聯電、新光金、台泥、中信金、台積電、日月光投控、華新。

法人表示，外資本月以來買超逾500億，買超趨勢未變前，台股仍可望延續盤堅走勢；若以鴻海為例分析，明年獲利有望優於今年，但股價基期相對低，可望吸引追趕績效的外資買盤，預料低基期個股將持續受到資金青睞。

亦或者是法說會利多鈍化的台積電，外資持股水位雖降到78%，但基本面良好，休息整理後，股價仍有成長空間。

法人也提到，外資上周銀彈狂掃的個股，最大共通點就是基本面獲市場認同，且今年前三季營收動能強勁，顯示法人認為產業前景看俏為投資主軸。

外資台股個股
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

外資連買超5天 快看他們卡位哪幾檔

2019-10-21 10:41

台積電疲弱表現 台股開盤跌13.98點

2019-10-21 09:15

非電族群接棒 台股跌幅收斂

2019-10-21 11:28

台股輪動 集團股、傳產股當家

2019-10-20 23:47

散戶歸隊 融資餘額攀高

2019-10-20 23:47

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

超微概念股／微星、技嘉 出貨暢旺

2019-10-20 23:07

超微概念股／茂達、祥碩 倒吃甘蔗

2019-10-20 23:07

超微概念股／嘉澤、健策 後市看俏

2019-10-20 23:07

超微概念股 買盤新亮點

2019-10-20 23:07

超微概念股／台積、日月光 法人挺

2019-10-20 23:07

一周盤前解析／IC封測設備 迎轉機

2019-10-20 22:57

藍海股 Q4主打星

2019-10-20 22:56

被動元件族 大摩力挺

2019-10-20 22:56

鄭文賢專欄／蘋概、資產、營建類股 撐場

2019-10-20 22:56

就市論勢／IC設計、PA、網通 亮眼

2019-10-20 22:51

被動元件還能買嗎？ 外資五點告訴你

2019-10-20 21:39

技術指標／台股短均線多頭排列 續攻有路

2019-10-20 13:35

美股超級財報周 台股豎耳朵

2019-10-20 13:35

利多支撐台股有望持續墊高 關注Q3財報、法說股

2019-10-20 11:06

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

中鋼、中鴻 股價超跌

2019-10-20 22:50

被動元件還能買嗎？ 外資五點告訴你

2019-10-20 21:39

任天堂熱賣 鴻海、旺宏High

2019-10-20 22:50

台股輪動 集團股、傳產股當家

2019-10-20 23:47

被動元件族 大摩力挺

2019-10-20 22:56

超微概念股 買盤新亮點

2019-10-20 23:07

散戶歸隊 融資餘額攀高

2019-10-20 23:47

藍海股 Q4主打星

2019-10-20 22:56

美中不確定性限縮 電子龍頭領軍台股往上可期

2019-10-20 14:42

全民權證／旺宏 布局長天期

2019-10-20 23:03

仁寶攜高醫 建細胞治療中心

2019-10-20 22:50

晶睿、奇偶 轉單來了

2019-10-20 22:48

外資連買超5天 快看他們卡位哪幾檔

2019-10-21 10:41

昇佳漲破700元 刷新興櫃紀錄

2019-10-20 22:57

陸廠去美化 宏捷科受惠

2019-10-20 22:47

美股超級財報周 台股豎耳朵

2019-10-20 13:35

國光生技董座詹啟賢十年磨劍 秀成果

2019-10-21 05:30

勤誠攻5G 明年營運看升

2019-10-20 22:47

超微概念股／微星、技嘉 出貨暢旺

2019-10-20 23:07

技術指標／台股短均線多頭排列 續攻有路

2019-10-20 13:35

權證教戰／台積電 認購認售雙湧保熱

2019-10-20 13:35

法人觀點／國光生外銷大陸 潛利十足

2019-10-21 05:30

第一類接觸／國光生 今年拚轉盈

2019-10-21 05:30

超微概念股／茂達、祥碩 倒吃甘蔗

2019-10-20 23:07

華立聯手大咖 攻儲能

2019-10-20 22:48

超微概念股／嘉澤、健策 後市看俏

2019-10-20 23:07

胡連 本季業績站高崗

2019-10-20 22:49

一周盤前解析／IC封測設備 迎轉機

2019-10-20 22:57

藍天取得雙子星開發案 股價跳空漲停慶賀

2019-10-21 10:07

美股大跌 台股恐高檔震盪

2019-10-21 08:26

超微概念股／台積、日月光 法人挺

2019-10-20 23:07

聯上高雄購地 將蓋大樓

2019-10-20 22:49

台積電疲弱表現 台股開盤跌13.98點

2019-10-21 09:15

台積電資本支出大增 信紘科股價勁揚

2019-10-21 09:53

15檔契約保證金調整

2019-10-20 22:48

就市論勢／IC設計、PA、網通 亮眼

2019-10-20 22:51

啟碁、昇達科 選偏價外

2019-10-20 23:03

期貨商論壇／黃金期 布局多單

2019-10-20 22:48

全民權證／康控 押逾兩個月

2019-10-20 23:03

華宏營收 拚增二位數

2019-10-20 22:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top