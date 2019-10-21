12檔外資積極作多 本周成長力道延續

2019-10-21 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



台股在KD高檔鈍化狀態下維持高檔震盪，法人表示，上周外資積極作多的鴻海（2317）、聯電（2303）、新光金（2888）等12檔，因兼具市場人氣及成長力道，多方上攻力道可望延續，為投資人可留意的標的。

上周外資大舉作多台股，總計買超447億元，為近三年來單週最大，也帶動集中市場成交量創半年新高，根據統計，外資上週五資買超台股逾萬張的個股共有24檔，不計KY公司，外資持股比達五成則有46檔。

其中，外資買超鴻海9.7萬張最多，佔整體持股比約四成，其次為群創，外資買超6.1萬張，同樣也是面板龍頭的友達，則獲得外資買超5.3萬張，上周外資買超張數破2萬的個股，依序還有聯電、新光金、台泥、中信金、台積電、日月光投控、華新。

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法人表示，外資本月以來買超逾500億，買超趨勢未變前，台股仍可望延續盤堅走勢；若以鴻海為例分析，明年獲利有望優於今年，但股價基期相對低，可望吸引追趕績效的外資買盤，預料低基期個股將持續受到資金青睞。

亦或者是法說會利多鈍化的台積電，外資持股水位雖降到78%，但基本面良好，休息整理後，股價仍有成長空間。

法人也提到，外資上周銀彈狂掃的個股，最大共通點就是基本面獲市場認同，且今年前三季營收動能強勁，顯示法人認為產業前景看俏為投資主軸。