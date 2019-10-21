外資連買超5天 快看他們卡位哪幾檔

2019-10-21 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股上周企圖衝關11,200點，朝11,270點攻堅企明顯，三大法人及外資、投信連續買超5天，外資熱錢是推升台股上攻的重要動能，買超個股除了台積電之外，也開始關鴻海(2317)，熱錢開始外溢，法人表示，外資買超標的已有從高位階轉換至低位階股卡位的跡象。

台股上周指數上漲279.33點，漲幅2.57%，指數一度衝高至11,237.38點，在外資熱錢力挺下，多方緊抓控盤權，理財專家Wen姐表示，台股這波多頭攻勢熱度與外資熱錢緊密連動，只要新台幣匯率持續維持強勢，外資熱錢增援部隊可望持續流向股市。

她指出，外資上周買超標的除了台積電之外，也開始關愛鴻海，就是外資熱錢外溢的指標之一，多頭後續的節奏，關鍵在於外資熱錢，如果續挺電子三王，指數有機會續攻，如果出現熱錢外溢，則以個股輪動盤為主。

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統計三大法人及外資都是連5天買超台股，三大法人上周合計買超463.49億元，外資上周則是買超447.3億元，投信上周買超12.5億元；不過，在買超個股上則是土洋不同調。

統計上周外資買超逾萬張的個股達24家，買超鴻海居冠、其次依序是群創、友達、聯電、新光金、台泥、中信金、台積電、日月光投控、華新等。

投信上周買超逾千張的個股有13家，合計買超最多的是景碩、接下來依序是元太、京元電、正崴、中美晶、環球晶、欣興、可成、台光電、日月光等。