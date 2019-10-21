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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

台積電疲弱表現 台股開盤跌13.98點

2019-10-21 09:15經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

中國上季國內生產毛額（GDP）放緩至6%，增速創27年來新低，引發全球成長疑慮，歐美股市上周五（18日）拉回整理。使今（21）日台股下跌13.98點，指數開在11,166.24點，台積電疲弱表現，鴻海、大立光扮演撐盤要角。法人指出，市場聚焦於美股財報季以及台股後續財報表現。

道瓊最大權值股波音，遭揭露其隱藏737 MAX失事的關鍵訊息，而且美國FDA於嬌生的嬰兒用爽身粉中發現石棉，造成兩大權值股均重挫逾6%，使道瓊工業指數終場下跌255.68點或0.9%，跌至26,770.20點；標普500指數下跌11.75點或0.4%，報2,986.20點；那斯達克指數下滑67.31點或0.8%，跌至8,089.54點；費城半導體指數下跌17.07點或1.06%，跌至1,590.09 點。

在台積電法說會釋出半導體業正面展望後，預估半導體2020年上半年展望淡季不淡，重回較好的成長軌道，台股上攻動能延續，關注谷歌、超微、微軟、賽靈思等重量級美股科技財報。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群，或布局低基期的金融、傳產股。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，聯準會後降息一碼，仍屬於中期調整的定調，在市場預期內，也代表景氣溫和，十一中國國慶後的股匯行情穩定，且美中貿易戰有機會短暫休兵，系統風險大降，10月11日美中協議實質的關鍵議題雖然尚無進展，然有利短暫停火，此波在資金行情推升下，第4季法說後有機會反彈走升。

今（21）日台股下跌13.98點，指數開在11,166.24點，台積電疲弱表現，...
今（21）日台股下跌13.98點，指數開在11,166.24點，台積電疲弱表現，鴻海、大立光扮演撐盤要角。聯合報系資料照
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台積電台股
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