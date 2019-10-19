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Gogoro雙十月單一周首度市占衝20%

2019-10-19 10:13經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

Gogoro掀起騎電動機車在台灣已經成為新趨勢，Gogoro已成為國內最大的電動機車銷售業者，今年十月雙十假期當周Gogoro寫下電動車市占率20%佳績，這是電動車推出後，市占率首度突破20%，雖然只是單周而已，但代表著油車市場的銷售量持續減少當中；再加上明年電動車補助比今年略少，有助於推動第四季的換購潮。

國人對於電動車的接受度愈來愈高，車主在台灣已超過20萬名車主，Gogoro今年前三季銷售的市占率已達16%，這也代表著市場接受度不斷提升，尤其雙十假期電動車市場的發生突破性的變化，在「舊換新」補助減少下，有助於推升第四季的電動車買氣。

電動車已經成為機車族群購車的選項之一，而且愈來愈多年輕人追求流行，紛紛換騎電動車，隨著產品線的擴張，Gogoro 車主在台灣已超過 20 萬名車主，不只是Gogoro積極布局，國內的機車業者還有光陽KYMCO、 YAMAHA、三陽SYM、 宏佳騰等也都陸續發表新車搶食電動車市場大餅。

Gogoro VIVA 價格超優惠，在補助加持下，最便宜的車價只要2.59萬元，成為年輕人的最愛，而且這樣親民的價格，也希望婆婆媽媽從油車換到電動車，普遍消費者對於Gogoro VIVA都為造型可愛、顏色活潑，尤其，搭配二行程報廢補助，價格一般消費者都買的起。

Gogoro VIVA造型可愛、顏色活潑。公司提供
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