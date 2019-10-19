三陽油車、電動車雙管齊下搶市場

2019-10-19 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



國內的上市、櫃公司汽車業者很積極布局電動機車市場商機，三陽（2206）國內機車市占率近22%，當然不能在電動機車市場缺席，明年會是三陽車電動車布局開花結果的一年；油車市場還是很重要，三陽的油車布局則走向高單價的機車商品，全新推出的158cc的重型機車DRG，這款車不只是針對內銷市場，主要以外銷為主，11月還會推出300cc的新車款。

三陽電動車有局採取雙策略，結盟中油組成電機車國家隊，採「車電分離」戰略，各自負責整車設計、電池研發，三陽車款都已經設計完成，等電池準備就緒，明年就會推出車款；另外，三陽悄悄的布局關鍵電池核心技術，轉投資亞福儲能，該公司掌握「鋁電池」技術，全面搶攻中國電動車市採用鋁電池取代鉛酸電池市場。

雖然電動車的市場不斷成長，然而，三陽車是看好重型油車市場需求，10月18日剛推出158cc的重型機車DRG，這款車不只是針對內銷市場，主要以外銷市場為主，DRG由義大利文Drago而來，龍象徵速度及力量的展現。預計今年11月還會推出300cc的重型機車，油車、電動車雙管齊下搶市場。

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