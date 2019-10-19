市場資金也開始注意有題材汽車零組件

2019-10-19 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



美國及中國車市今年以來都表現不好，汽車零組件業績、股價走勢也跟著很低迷，近期包括和大 （1536）、健信（4502）及劍麟（2228）等多家業者都認為最壞的情況已經過去，近期市場資金也開始注意有題材汽車零組件業者的股價表現。

隨著汽車輪圈大廠健信（4502）釋出明年營運概況可望回升，股價連續多天攻上漲停後，市場也開始注意營運展望開始復甦的汽車零組件廠；主攻車廠業者的劍麟、皇田（9951）、英利-KY（2239）及健信等近期的股價表現都相對活潑。

另外，雖然景氣不好，反而讓汽車維修頻率增加，今年AM售後維修廠的業者營收一直表現很不錯，隨著冬天旺季到來，碰撞業者為主的東陽（1319）、堤維西（1522）及帝寶（6605）等都是第四季營收有機會表現出色的個股。

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法人指出，台灣汽車零組件以中國市場為主、美國次之，台灣汽車類股第四季主要仍應關注中國車市回溫情況，今年八月中國汽車銷量195.8萬輛，月增8.2%、年減6.9%，年減幅度較七月略高，但仍維持過往的月增長趨勢。

有一件事可注意，8月產量較7月的-11.5%收斂，顯示國六車型供應已經開回升，再加上年底旺季到來，推估第四季中國車市將逐步回溫；另外，根據研調機構預估2020年全球汽車銷量回復成長，中國汽車銷量年成長3%，成長主因在於國六新車放寬各區汽車限購政策，可注意國內供應中國車市相關的零組件廠的表現。