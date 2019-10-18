大同重訊：已獲聯貸銀行團同意 豁免財務承諾

2019-10-18 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



大同重訊公告，本公司已獲得聯貸銀行團同意豁免財務承諾。

大同表示，本公司108年上半年度因認列轉投公司之投資損失，致本公司之負債淨值比及流動比未符合聯貸授信合約之財務承諾，經向聯貸銀行團申請豁免，已獲得同意。大同強調，取得聯貸銀行團豁免同意函，即可恢復原授信條件及授信期間。