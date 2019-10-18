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亞錦賽／張家兄弟帶動攻勢狂攻3分 四局4:0領先韓國

業績、題材雙加持 紡織、製鞋股後市看俏

2019-10-18 18:56經濟日報 記者黃力／即時報導

台股持續攻高，本周突破今年高點，18日收在11,180；盤面上，漲多電子股輪動修正，市場資金並有轉進低基期標的之勢，當中，儒鴻（1476）、鈺齊-KY等紡織製鞋股除了受惠於產業的正向發展，近日更搭上消費旺季及奧運題材，營運後市有撐，有望吸引市場目光。

台灣紡織產業大多以機能性與運動產品為主，因此運動品牌客戶營運狀況與台灣紡織訂單息息相關，而相關運動領導品牌在近期歷經庫存去化，以及營運模式的調整之後，營運狀況逐漸回溫，也將帶動台系供應商未來的獲利表現。

此外，在中國逐漸失去勞力成本優勢以及美中貿易戰的轉單效應下，多在東南亞區域設置成衣生產區的台系成衣廠料能受惠。聚陽即指出，雖貿易戰影響客戶下單力度，然在越南和印度的主要生產基地可以取得轉單帶來的收益，近年也積極切入運動機能服飾，為公司營運的重要動能；而儒鴻則表示，公司明年將增加3-5個客戶，加上客戶已習慣美中貿易戰，已開始補貨、追加訂單，公司今年下半年會比上半年好。

製鞋方面，台灣三大運動製鞋廠寶成、豐泰、鈺齊-KY今年第3季營收皆創單季同期新高，第3季營收年成長分別為4.5%、16.4%、33.1%。當中，鈺齊-KY受惠2020年春夏款出貨暢旺，且在客戶端上也打進美國系品牌，第4季到明年第1季營運有望再戰新高，激勵市場資金積極卡位，股價連日收紅，本月漲幅已逾31%，為強勢傳產股之一。

法人分析，2017~2021年全球運動鞋市場規模將以逾2%的年複合成長率增長，至2021年運動鞋規模將達107億美元，市場成長空間大，給予相關業者更多獲利的可能性。

整體而言，法人表示，隨時序邁入年底歐美聖誕節，買氣有望增溫，此外，2020年奧運開始前一季將有較大的訂單需求及鋪貨效應，有望推升運動鞋材、服飾等相關業者的營運表現。

貿易戰
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