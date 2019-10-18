業績、題材雙加持 紡織、製鞋股後市看俏

2019-10-18 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



台股持續攻高，本周突破今年高點，18日收在11,180；盤面上，漲多電子股輪動修正，市場資金並有轉進低基期標的之勢，當中，儒鴻（1476）、鈺齊-KY等紡織製鞋股除了受惠於產業的正向發展，近日更搭上消費旺季及奧運題材，營運後市有撐，有望吸引市場目光。

台灣紡織產業大多以機能性與運動產品為主，因此運動品牌客戶營運狀況與台灣紡織訂單息息相關，而相關運動領導品牌在近期歷經庫存去化，以及營運模式的調整之後，營運狀況逐漸回溫，也將帶動台系供應商未來的獲利表現。

此外，在中國逐漸失去勞力成本優勢以及美中貿易戰的轉單效應下，多在東南亞區域設置成衣生產區的台系成衣廠料能受惠。聚陽即指出，雖貿易戰影響客戶下單力度，然在越南和印度的主要生產基地可以取得轉單帶來的收益，近年也積極切入運動機能服飾，為公司營運的重要動能；而儒鴻則表示，公司明年將增加3-5個客戶，加上客戶已習慣美中貿易戰，已開始補貨、追加訂單，公司今年下半年會比上半年好。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

製鞋方面，台灣三大運動製鞋廠寶成、豐泰、鈺齊-KY今年第3季營收皆創單季同期新高，第3季營收年成長分別為4.5%、16.4%、33.1%。當中，鈺齊-KY受惠2020年春夏款出貨暢旺，且在客戶端上也打進美國系品牌，第4季到明年第1季營運有望再戰新高，激勵市場資金積極卡位，股價連日收紅，本月漲幅已逾31%，為強勢傳產股之一。

法人分析，2017~2021年全球運動鞋市場規模將以逾2%的年複合成長率增長，至2021年運動鞋規模將達107億美元，市場成長空間大，給予相關業者更多獲利的可能性。

整體而言，法人表示，隨時序邁入年底歐美聖誕節，買氣有望增溫，此外，2020年奧運開始前一季將有較大的訂單需求及鋪貨效應，有望推升運動鞋材、服飾等相關業者的營運表現。