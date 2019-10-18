這檔債券ETF比下0050 稱霸台股最大

2019-10-18 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



殖利率高達6%的元大高股息（0056）公告第二階段收益分配評估結果，讓市場目光幾乎都落在這檔人氣ETF；事實上，台灣投資人偏好收益產品和近期的市況變化，也帶動另一檔配息ETF表現提升，它是債券型的「元大AAA至A公司債」（00751B），今天規模達到631.48億元，稱霸所有ETF。

元大AAA至A公司債本周規模晉升到第二，昨日與最大的元大台灣50規模差距縮小到10億元，今日由於台灣50被贖回10億元，元大台灣50反1獲申購2.2億元，元大AAA至A公司債僅小幅贖回0.4億元，使這檔ETF以631.48億元的規模躍居第一大，第二是元大台灣50反1的631.41億元，元大台灣50的623.8億元排第三。

上述三檔ETF亦為近期「唯三」規模連續達到600億元的超大型ETF。在元大AAA至A公司債晉升第一大ETF後，為台灣ETF市場首度由債券ETF稱霸。

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法人分析，元大AAA至A公司債從成立來穩定成長，不僅規模增加，受益人也在投信努力下明顯提升；該基金所投資的成分債，主要是高評級（等級A以上）的投資級債，指數殖利率約3-4%，吸引對中等配息率及高安全資產有投資需求的買盤布局。

也因為規模顯著成長，元大AAA至A公司債日前遞件申請追加募集，因應新需求將有更多籌碼可供應。根據元大投信最新公告，該基金申請的追加募集已獲央行核備在案；其規模有望持續挺進800億元。

至於市場第二大的債券ETF，是群益投信發行的群益10年IG金融債有586億元，這檔是台灣市場第一批問市的產業債ETF，和元大AAA至A公司債、自成立來都繳出不錯績效。第三大則是今年才進軍債券ETF的中國信託投信其下中信高評級公司債ETF，規模超過484億元。