經濟解析／這些原因 台積電難破300元心理關卡？

2019-10-18 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台積電(2330)第3季獲利交出好成績之外，第4季的展望也是正面，但是，股價卻在法說會的前後出現下跌，連續兩天收黑，止步在300元俱樂部前，法人分析，主要是因股價漲多，且所釋出的預估值，都被法人事先就預期到了，不過，最讓外界驚豔的是資本支出大幅上調，寫下歷史紀錄，代表的是未來在先進製程上的領先優勢，且掌握訂單需求；法人認為，長線來看，台積電可說是萬里無雲，但短線獲利賣壓有待消化，股價先拉回整理後可再攻高

台積電法說會釋出第4季營運展望，預估合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；若以新台幣30.6 元兌1 美元匯率假設，第4季營收約3,121.2~3,151.8億元，平均單月營收將超過千億元，可望續創單月及單季營收新高。

第4季毛利率預計介於48~50%之間，有機會重回50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率預計介於37~39%之間，季增約0.2~0.22個百分點；預估今年資本支出將介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元提高，上調幅度27.27~36.36%，調幅較外資預估還高，將刷新歷史紀錄。

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台積電第3季合併營收約2,930.5億元，創下新高，稅後純益1,010.7億元，每股純益3.9元，若以美金計算，2019年第季營收為94億元，較2018年同期增加10.7%，較前一季則增加21.3%。第3季毛利率47.6%，營業利益率36.8%，稅後純益率34.5%。

台積電法說會前，多家外資喊買且調高目標價至300元以上，股價也一度飆升至298元，寫下歷史新天價，但在短線急漲下，18日股價以293元開低，盤中震盪，曾翻紅拉升到295.5元，也一度下滑至291元，終場收在293元，下跌0.5元，跌幅0.17%，成交45,045張，統計三大法人合計買超5,229張，其中外資再轉為買超6,131張，投信賣超130張，自營商賣超772張。

證券分析師張陳浩表示，台積電第3季表現佳，且第4季的展望也優於預期，外資在法說會後持續調高目標價，股價在法說會後走跌，主要是先前法人圈就預期了第4季的展望會不錯，股價先行反映，漲多之後出現壓回，他認為，外資的操作仍是重要觀察重點，預估應會在拉回整理後再攻高，目前空手者，先等量縮拉回再找買點。

除了外資紛紛調高台積電目標價之外，本土法人也調高目標價上看350元，且認為台積電股價壓回幅度應該不會太大；另有法人表示，台積電長線來看業績很好，並沒有問題，但極短線則有獲利回吐賣壓，拉回時買不買?要自已衡量，即使以外資目標價上看320~364元來看，以目前股價計算，上檔空間約2成，是否要馬上進場追?得要謹慎衡量，最好是等壓回整理後再找買點。