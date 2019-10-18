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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

0056二次公告配息維持1.8元 殖利率6.2%

2019-10-18 17:28經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

元大投信今（18）日公告元大高股息（0056）第二階段收益分配評估結果，與第一階段的1.8元一致。以今日元大高股息收28.82元計算，潛在殖利率仍有6%以上、高達6.2%。

元大投信先前公告今年每股配發1.8元，換算的高殖利率帶動大批資金流入，投資人一度擔心配息被稀釋。不過第二階段結果仍與第一階段相同，代表此前買進的投資人仍可領到1.8元股息，而觀望要不要買進的股民，只要股價沒到30元，下周起進場也能獲取超過6%的收益率。

元大高股息本身關注度不低，目前受益人超過11萬人，是所有台股ETF最多，而該ETF過去每年除息都填息的特性，也廣為市場推廣，意味參與今年除息，不僅可望賺到股息，也有機會賺到價差。

市場上風靡「填息布局法」，即以元大高股息每年除息的收盤價起算、到填息日的收盤價，期間因該ETF年年填息，平均報酬率可達6%以上（近於平均殖利率），相當可觀。

此外，因為元大高股息高殖利率又有極高填息勝率廣受討論，在今年公告首次配息評估結果後，迄今基金也成長不少，從10月初來增加逾30億元，最新突破240億元，是該基金掛牌來的新高紀錄。

10月23日元大高股息將除息，11月26日發放股息，同樣於下周除息的ETF，還包括富邦美國特別股、富邦臺灣中小、元大投資級公司債、永豐臺灣加權、及FH中國政策債等30檔ETF，最高配息率仍是元大高股息的6.2%。

元大高股息今日公告第二階段收益分配評估結果。元大投信官網
元大高股息今日公告第二階段收益分配評估結果。元大投信官網
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高股息元大投信高殖利率
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