0056二次公告配息維持1.8元 殖利率6.2%

2019-10-18 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



元大投信今（18）日公告元大高股息（0056）第二階段收益分配評估結果，與第一階段的1.8元一致。以今日元大高股息收28.82元計算，潛在殖利率仍有6%以上、高達6.2%。

元大投信先前公告今年每股配發1.8元，換算的高殖利率帶動大批資金流入，投資人一度擔心配息被稀釋。不過第二階段結果仍與第一階段相同，代表此前買進的投資人仍可領到1.8元股息，而觀望要不要買進的股民，只要股價沒到30元，下周起進場也能獲取超過6%的收益率。

元大高股息本身關注度不低，目前受益人超過11萬人，是所有台股ETF最多，而該ETF過去每年除息都填息的特性，也廣為市場推廣，意味參與今年除息，不僅可望賺到股息，也有機會賺到價差。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

市場上風靡「填息布局法」，即以元大高股息每年除息的收盤價起算、到填息日的收盤價，期間因該ETF年年填息，平均報酬率可達6%以上（近於平均殖利率），相當可觀。

此外，因為元大高股息高殖利率又有極高填息勝率廣受討論，在今年公告首次配息評估結果後，迄今基金也成長不少，從10月初來增加逾30億元，最新突破240億元，是該基金掛牌來的新高紀錄。