台股尾盤爆292億元大量 市場推測與技術面補量關聯性大
2019-10-18 16:32
經濟日報 記者盧宏奇
／即時報導
台股集中市場今（18）日尾盤爆出292億元大量，包括面板雙雄、鴻海等11檔權值股最後一盤出現逾萬張成交量，由於未有台灣50成分股季度調整等事宜，市場推測與技術面補量關聯較大。
台股今日早盤一度攻上11,237點波段高點，但因亞股主要股市同步走低，壓抑台積電、大立光、鴻海等蘋概三雄，以及台塑四寶、大型金控等大型股氣勢，終場指數下跌6點，終止連四紅，收在11,180點，成交值1,454億元。
雖然今日並未有台灣50成分股或MSCI成分股季度調整，但集中市場最後一盤卻爆出292億元，尾盤成交逾萬張個股包括面板雙雄、鴻海、開發金、台泥、統一、元大金、聯電、合庫金、國泰金、遠東新等11檔權值股。
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熟悉技術分析的市場人士認為，台股這波屬於資金行情，最好穩步滾量上攻，成交值維持在1,200億元至1,600億元間，如果量能萎縮太快，暗示多頭追價乏力，行情恐有反轉疑慮，推測應是特定資金進場作量關聯性較高。
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