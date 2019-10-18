5G供應鏈擔綱撐盤 法人看好這兩大族群

2019-10-18 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股今（18）日收11,180.22點，本周大盤指數上漲290.26點，周漲幅2.67%，

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，台股表現優於國際股市，半導體龍頭廠法說會符合市場預期，指數多頭格局不變，5G供應鏈仍為撐盤要角，可留意矽晶圓與記憶體族群谷底翻揚時機。

黃俊斌指出，由於美中貿易磋商達成初步共識，舒緩市場情緒，帶起這一波漲勢，台股在電子產業龍頭持續上漲的格局下，表現優於國際股市；半導體龍頭廠法說會符合市場預期，指數多頭格局不變；光學鏡頭大廠則是iPhone銷售優於預期，對供應鏈有加單的動作，增添蘋概股多頭養分。

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黃俊斌表示，台股在兩大龍頭電子股都呈多頭格局下，仍有持續往上的空間；美國ISM公布9月PMI的數值為47.8，較8月的49.1進一步下滑。

非農就業人數13.6萬人雖不如預期，但比預期的14.5萬人落差不大，然失業率持續下降，也讓市場關注的年底消費旺季潮仍然值得期待。上述經濟數據恰好給予Fed有了預防性降息的空間，預期美股指數仍將是區間整理的格局。

產業方面，黃俊斌分析，指數看法偏樂觀思考，族群與時機點需要更精準判斷與拿捏；漲多的5G概念股中，散熱、CCL的供應鏈留意漲幅過大獲利回吐，中國國產化供應鏈也必須留意評價與股價相對位置是否偏高。

黃俊斌建議留意今年尚未表態的族群，且明年出貨可望成長的族群，例如藍芽無線耳機、矽晶圓供需好轉、記憶體需求復甦、Mini Led新產品發酵等族群都可持續留意。