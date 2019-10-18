台積電熄火 台股高檔震盪小跌6點收11,180
2019-10-18 13:47
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
市場消息多空消息紛呈，美股震盪小幅收漲，台股今（18）日以小高點開出後，指數一度躍過11,200點，最高一度達11,237.38點，惟獲利了結賣壓湧現，加上台積電（2330）呈現休息態勢，壓抑指數表現並翻黑小跌，整體呈現高檔震盪格局，終場指數以11,180.22點作收，下跌6.66點、跌幅0.06%，成交量1,449.44億元，周線翻紅。
雖然美國與敘利亞達成停火五日協議，且白宮顧問表示美中正加速達成全面協議，不過因美股財報好壞不一，加上市場觀望英國議會能否通過脫歐協議，美股四大指數震盪小幅收漲。
觀察今日亞洲主要股市表現多漲跌互見，日股開高持穩逾0.5%，韓股開高後力守紅盤之上，台、陸、港股皆開高震盪翻黑走低。
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權王台積電法說會公布第3季獲利創下超過千億元的新高紀錄，展望第4季也將續創新高，並將今年資本支出大幅提高到140~150億美元，一舉增加40億美元，以擴增7、5奈米先進製程，不過今日股價呈現開低震盪小跌，壓抑指數表現。
其餘電子權值股如大立光開低走跌近1.5%，南亞科、和碩走揚逾2%，廣達、聯電、台達電走揚逾1%，鴻海、聯發科、日月光投控則呈現小漲。
儘管台積電股價休息，不過大舉提升今年資本支出，預計明年也將維持高檔水準，市場看好台積電設備供應商營運可望受惠，仍帶動包括家登股價一度亮燈漲停，盤中也有逾6%的漲幅，京鼎也有逾6%的漲幅，弘塑、昇陽半則走揚逾2%。
法人指出，美中貿易戰持續降溫，美國維持貨幣寬鬆政策有利資金行情延續，昨日台積電法說會釋出營運展望樂觀訊息，儘管台積電今日股價休息，不過台股技術面呈現多頭格局，台股可望持續盤堅走強。
操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。
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