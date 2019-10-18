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台積電帶旺設備廠 這幾檔漲勢亮眼

2019-10-18 11:20經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）法說會報佳音，同時大幅上調今年資本支出到140~150億美元，創下歷史新高，且預期明年也將可維持在高檔，台積電今（18）日股價雖然走跌，但是相關設備供應商卻是漲勢亮麗，家登、信紘科盤中一度亮燈漲停，帆宣、京鼎與弘塑等也是強漲表現。

台積電第4季展望樂觀，預估合併營收102~103億美元，毛利率48~50%，營業利益率37~39%，第4季營收可望續創新高，同時，今年資本支出也將上調，預估介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元高，創下新高紀錄。

包括營收持續成長，毛利率拉升，資本支出調高等，市場都早有預期，其中，以資本支出的調幅高出市場預期最多，法人看好台積電積極擴大投資下，相關設備供應商將受惠。

台積電今日股價走弱，以293元開低，下跌0.5元開出，雖一度翻紅至295.5元，但仍不敵賣壓再度下滑，一度下滑至291.5元，下跌2元，跌幅0.68%；相較於台積電因短線漲多面臨獲利回吐賣壓，設備廠的表現則是相當的亮眼。

台積電設備供應商包括帆宣、家登、京鼎、弘塑、信紘科等成為資金進駐標的，帆宣以53.8元開高，盤中漲幅7.72%；家登以121元開高後一度衝達漲停128.5元，盤中漲幅6.41%；信紘科以39.6元開高後衝達漲停41.1元，盤中漲幅7.08%。

另外，京鼎以134.5元開出，一度拉升至143.5元，盤中漲幅6.01%；弘塑早盤以163.5元開出，一度衝達174元，漲幅8.41%，盤中震盪幅度相對較大，漲幅收斂至2.8%。

台積電家登弘塑
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