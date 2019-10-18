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台積電上調資本支出 半導體設備上演噴出秀慶祝

2019-10-18 11:10經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

晶圓龍頭台積電（2330）歷來最大手筆上修資本支出，增幅高達四成，半導體設備及材料族群上演噴出秀慶祝，包括：京鼎（3413）、弘塑、帆宣、家登、信紘科、昇陽半與迅得等全面大漲，預期2020年台積電仍維持高資本支出政策之下，半導體設備及材料今、明兩年營運持續受惠、業績大進補。

由於5G及高效能運算相關晶片對5、7奈米先進製程的需求殷切，台積電法說會宣布上修今年資本支出，由原本預期的110億美元，上修到140~150億美元，若與去年資本支出104.6億美元相較，大幅增加34~43%，為歷年來最大手筆上修資本支出。

台積電帶起整個半導體產業鏈，5奈米及7奈米加強版導入EUV製程，最大受惠者外商艾司摩爾（ASML）已接獲23台EUV系統，公布第4季展望，銷售額較上季將大增30%。

台廠在台積電母雞帶小雞效應加持之下，業績雨露均沾，EUV光罩傳送盒需求持續增溫，家登打入台積電供應鏈體系，為台積電EUV光罩傳輸盒供應商，半導體自動化設備迅得重要客戶既是台積電。帆宣則受惠於台積電5奈米建置，訂單量成長，預期2020年營運回溫，營收及毛利率同步成長。

外商除了ASML受惠，美商應材也是台積電設備材料重要供應商，而京鼎為應材重要合作夥伴，該公司在竹南擴廠效益逐漸浮現，2020年可望大啖台積電資本支出商機。

信紘科目前約五成營收來自台積電，製程機能水供應系統獲得台積電5奈米製程Golden認證，明年進入出貨高峰期，製程特殊廢液處理系統也打入台積電供應鏈，營運持續受惠於台積電擴廠效應。

台股最近表現全看台積電臉色。 路透
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