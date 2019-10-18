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元大證券摘三金 財訊金融獎證券類最大贏家

2019-10-18 10:55經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

財訊金融獎做為國內指標性評選獎項，年年透過民意調查評選消費者心目中最佳品牌。元大證券今（2019）年除了再次榮獲消費者金融品牌獎證券類「最佳券商形象金質獎」以及「最佳券商服務金質獎」兩項最高榮譽大獎以外，更憑藉出色的AI智能選股APP-投資先生，奪得「FinTech創新應用獎-最佳金融科技證券金質獎」，成功摘下三金成為本屆證券類最大贏家。

元大證券不僅經紀業務、投資銀行、財富管理、債券及衍生性商品等皆連年奪得如FinanceAsia、Asiamoney、Euromoney以及TheAsset等專業評選媒體獎項，在消費者心目中的品牌形象更是屹立不搖，除了財訊金融獎「最佳券商形象獎」以及「最佳券商服務獎」兩項大獎已經是連續七年獲獎，更連續十一年穩坐《今周刊》「商務人士理想品牌」的冠軍寶座。

金融科技方面，元大證券在過去一年亦再創新高峰！AI智能選股APP-投資先生自2018年9月上線以來，已創造超過50萬次下載量，除了搭配AI智能運算與投顧專業分析，為投資人量身打造最佳投資組合外，在UX/UI使用者介面設計上更是下足功夫，帶給投資人全方位的智慧投資體驗。於今年10月起，投資先生APP更精益求精，推出更多元交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，更支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台。

元大證券始終以客戶需求為主軸，追求創新的腳步從未停歇，並致力發掘證券投資領域的更多可能，在未來，元大證券做為投資人最堅實的夥伴與盟友，將持續朝向「亞洲最佳證券服務機構」的目標前進！

元大證券摘三金 財訊金融獎證券類最大贏家(圖/元大證券提供)
元大證券摘三金 財訊金融獎證券類最大贏家(圖/元大證券提供)
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