元大證券摘三金 財訊金融獎證券類最大贏家
2019-10-18 10:55
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
財訊金融獎做為國內指標性評選獎項，年年透過民意調查評選消費者心目中最佳品牌。元大證券今（2019）年除了再次榮獲消費者金融品牌獎證券類「最佳券商形象金質獎」以及「最佳券商服務金質獎」兩項最高榮譽大獎以外，更憑藉出色的AI智能選股APP-投資先生，奪得「FinTech創新應用獎-最佳金融科技證券金質獎」，成功摘下三金成為本屆證券類最大贏家。
元大證券不僅經紀業務、投資銀行、財富管理、債券及衍生性商品等皆連年奪得如FinanceAsia、Asiamoney、Euromoney以及TheAsset等專業評選媒體獎項，在消費者心目中的品牌形象更是屹立不搖，除了財訊金融獎「最佳券商形象獎」以及「最佳券商服務獎」兩項大獎已經是連續七年獲獎，更連續十一年穩坐《今周刊》「商務人士理想品牌」的冠軍寶座。
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