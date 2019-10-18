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台積電法說未大幅優於市場預期 早盤開黑震盪

2019-10-18 10:03經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

法人表示，台積電雖然展望樂觀偏多，但並未大幅優於市場預期。路透
法人表示，台積電雖然展望樂觀偏多，但並未大幅優於市場預期。路透
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台積電（2330）ADR周四收跌，加上法說會雖報喜，但並未大幅超越法人預期，今（18）日股價以293元開低，早盤一度翻紅，但賣壓仍重，再度下滑至292元，盤中跌幅0.51%

台積電法說會釋出第4季營運展望，預估合併營收102~103億美元，毛利率48~50%，營業利益率37~39%，第4季營收可望續創新高，同時，今年資本支出也將上調，預估介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元高，創下新高紀錄。

法人表示，雖然展望樂觀偏多，但除了資本支出大幅上調，其餘的部分並未大幅優於市場預期。

台積電法說前股價衝高創下歷史天價，但昨日則是收低，且外資終止連買轉為賣超，不過賣超力道並不大，僅賣超338張。

根據對當前業務狀況的評估，台積電今年提出第4季的業績展望，合併營收預計介於102~103 億美元之間，季增8.5~9.57%；若以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於48~50%之間；營業利益率預計介於37~39%之間。

如果以30.6 元兌1 美元匯率計算，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元，平均單月營收將超過千億元，可望續創單月及單季營收新高；毛利率也有機會重回50%，季增約0.4~2.4個百分點；營益率季增約0.2~0.22個百分點。

法人關注的資本支出部分，台積電也釋出正面訊息，預估今年資本支出將介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元提高，上調幅度約27.27~36.36%，調幅較外資預估還高，將刷新歷史紀錄。

台積電第3季合併營收約2,930.5億元，創下新高，稅後純益1,010.7億元，每股純益3.9元，若以美金計算，2019年第季營收為94億元，較2018年同期增加10.7%，較前一季則增加21.3%。第3季毛利率47.6%，營業利益率36.8%，稅後純益率34.5%。

台積電營收
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