美股小幅收漲 台股開高後高檔震盪
2019-10-18 09:37
經濟日報 記者葉子菁
／台北即時報導
市場消息多空消息紛呈，美股震盪小幅收漲，台股今（18）日開盤上漲3.33點，指數開在11,190.21點後，指數一度翻黑小跌，盤中隨著台積電（2330）翻紅小幅走高下，指數也翻紅並躍過11,200點，最高一度達11,237.38點，惟獲利了結賣壓湧現，壓抑指數表現，整體呈現高檔震盪格局。
雖然美國與敘利亞達成停火五日協議，且白宮顧問表示美中正加速達成全面協議，不過因美股財報好壞不一，加上市場觀望英國議會能否通過脫歐協議，四大指數震盪小幅收漲。
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終場道瓊工業指數上漲23.90點或0.08%，收在27,025點；標普500指數上漲8.25點或0.27%，收在2,997.95點；那斯達克指數上漲32.66點或0.40%，收在8,156.85點；費半指數上漲5.37點或0.33%，收在1,607.16點。
觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超100.37億元。其中外資買超92.14億元，投信買超1.52億元，自營商買超6.69億元。
資券變化方面，融資增9.19億元，融資餘額為1,386.84億元，融劵增1.4萬張，融券餘額為77.61萬張；外資台指期部位，多單加碼2,673口，淨多單部位57,752口。
統一投顧指出，美中貿易戰持續降溫，美國維持貨幣寬鬆政策有利資金行情延續，昨日台積電法說會釋出營運展望樂觀訊息，加上台股技術面呈現多頭格局，台股可望持續盤堅走強。
操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。
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