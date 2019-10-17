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影╱Q4投資環境波動加劇多空交雜 法人：投資重防禦

2019-10-17 19:57聯合報 記者沈婉玉／即時報導

前三季歐美股市普遍有雙位數漲幅的佳績，但美中貿易戰走走停停，英國脫歐進展一波三折，且殖利率曲線倒掛和經濟數據疲弱增添衰退聯想。展望第四季，摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）今天指出，第四季投資環境波動明顯加劇，建議投資人應該善用收益性投資，在波動中覓得適合的獲利節奏。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，第四季投資人關注三大重點，一是美國聯準會的貨幣政策，全球央行降息步伐是否持續；二是中美貿易談判的後續；三是企業財報表示，目前獲利增長預測保守。在多空交雜下，建議投資採取防禦性佈局來面對未來市場的變局。

許長泰表示，一反去年持續升息，聯準會今年已降息兩次，使得固定收益資產報酬率具吸引力，投資人若能多元靈活地配置全球債券，將能有效地提升整體投資組合的報酬率，同時創造較為穩定且持續的現金流，在波動中打造更加具抗跌能力的投資組合。

進入第四季，許長泰表示投資獲利有三大關鍵：管理波動、聚焦收益和靈活調整。貿易戰雖達初步協議，但已對全球景氣產生負面影響，僅靠央行貨幣政策無法提振景氣，還必須有財政政策，但政治變數大。全球地緣政治陰霾持續揮之不去，也是造成市場波動度的主要來源。

許長泰說，投資人面對市場波動，直覺反應就是逃避，但若消極不投資或提前離開市場，恐錯過資產增值機會。可透過聚焦有品質的收益性資產，並讓投資組合的配置更加多元分散，為投資人的資產在波動時刻提供下檔保護。

根據最新聯邦基金利率期貨，市場預期年底前聯準會再降息機率超過8成。林雅慧表示，上一個季度全球負殖利率債券規模創新高，而低利率環境將促使投資人對能供較高收益率的資產需求持續升溫，預期收益型資產依舊可望受惠。

林雅慧指出，今年可稱得上是固定收益投資的轉捩點，投資人若於市場走跌之際能提高固定收益資產在投組中的配置比重，並採取更彈性靈巧的策略，多元配置各類型固定收益資產，將有助於提升投資組合的抗跌能力並創造報酬。

林雅慧建議，第四季投資應對上，宜先對穩速增長預期所產生波動度做好準備，聚焦股債等具有收益的標的，並在中長期逐步增加債券配置，讓手中資產更為穩健，同時又能達到跟漲抗跌效果。

美國聯準會降息債券
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