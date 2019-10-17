首份外資報告出爐！大摩調高台積目標價至322元

2019-10-17 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



台積電今日法說會大動作拉高資本支出，驚豔全市場，不少參與的外資私下透露有意調高財測；其中，外資圈首份出爐的報告，為摩根士丹利（大摩）半導體產業分析師詹家鴻對台積電重申「優於大盤」評級，目標價從288元拉高到322元，為台積電後市帶來好消息！

摩根士丹利為國際重量級外資，在其加入喊台積電挑戰「三」字頭後，總計也有多達十家外資挺台積電登300元。包括此前最高是花旗喊出364元，高盛340元，野村330元，另里昂、摩根大通、滙豐、麥格理、瑞銀和美銀等六家券商都給逾300元。

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台積電法說會展望樂觀，大動作調高今年資本支出，更令許多外資驚艷；詹家鴻最新點評，台積電喊出的140-150億美元資本支出，相對市場先前預估拉高到115億美元（年初展望為100-110億美元），整整多出兩到三成的顯著幅度。

詹家鴻認為，台積電大舉調升資本支出，足見客戶5奈米需求強勁，因此台積電敢於砸錢，也讓市場信心大振。

雖然台積電對此補充，採用較貴的EUV製程，將導致成本增加，投資報酬率下滑，不過詹家鴻分析，在資本支出拉高後，台積電長線回報有望更高；大摩最新預估，台積電明、後年營收可複合成長10%，有利吸引長期投資人。

另方面，市場關切華為海外銷售挑戰，詹家鴻說，會議訊息無法完全掃除市場疑慮，如摩根士丹利仍維持華為明年手機將出貨2.2-2.3億支的較保守預測；不過他也強調，台積電非華為客戶的動能強，包括聯發科、超微、比特大陸等，足以彌補華為7奈米的缺口。

此外，詹家鴻基於台積電釋出股息派發率將提升，也將其預測的股息派發率預測，拉高到八成以上，換算長期股息成長性可達8%。