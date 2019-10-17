市場動盪固定收益型基金買氣旺 債券佈局應多元和分散

2019-10-17 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



今年以來市場行情動盪，標普500指數雖強彈超過19%，高低點起伏差距卻也高達23%，加上公債殖利率直直落，推升固定收益型基金買氣扶搖直上。國人投資偏好持續往債券型基金靠攏，對訴求收益佳和配息穩的產品情有獨鍾。摩根投信建議投資人，債券佈局應多元和分散，才能同時兼顧波動風險和收益機會。

根據投信投顧公會統計，截至今年9月底，國內投資人持有境內外債券型基金規模已突破2兆元大關，達2.45兆元，今年來規模成長30%，佔境內外基金總規模比重達33%，高於股票型基金的23%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

摩根投信推出「摩根基金-環球債券收益基金」，靈活掌握全球多重債券收益，因應市場環境變化，並彈性動態調整配置，讓投資人在享受多重債券「配息收益」的同時，還能做好波動管理，控制下檔風險，讓「享收益、求息穩、控波動」一步到位。

環球債券收益基金產品經理陳若梅指出，美中貿易戰使全球經濟成長趨緩，各國央行藉由寬鬆貨幣政策來提振經濟，使全球利率來到相對低檔。在憂心資產縮水前提下，投資人積極追逐收益，使得有定期配息作後盾的收益型投資今年來大行其道。

寬鬆貨幣政策支撐了經濟也加持了債券價格，陳若梅指出，目前全球負殖利率債券規模約15兆美元，其中有13兆美元為歐日公債、2兆左右為歐洲企業債。不論是投資等級企業債券、新興市場債券、高收益企業債、還是證券化商品，各自提供較高且不同特性的收益來源，透過參與多重債券可當作微利時代中的護身符。