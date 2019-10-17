親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

中職／桃猿二局上攻滿壘得1分 10:1領先兄弟

陸廠去美化發酵 IC設計PA點火走強

2019-10-17 18:57經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
分享

台股今（17）日受惠於鴻家軍、大型金控等權值股出面撐盤，再創逾16個月來新高，市場資金持續良性輪動，短多點火穩懋（3105）等多檔陸廠去美化概念股，推升股價拉出長紅，維繫盤面多方氣勢。

美股漲多整理，台股本波多頭指標台積電今日隨ADR同步收低，所幸以鴻家軍為首的蘋概股走強，加上大型金控、傳產龍頭普遍收有撐，大盤開低走高，終場上漲24點收111,86點，創去年6月8日來新高，成交值縮至1,236億元。

盤面上強勢族群除伺服器供應鏈、矽晶圓、被動元件、光通訊，以及部分落後補漲的資產營建股外，持續強勢的功率放大器（PA），以及整理一段時間的IC設計等陸廠去美化概念股，也獲得買盤青睞，股價點火走高。

法人表示，雖然美中貿易戰出現轉圜，但華為斷鏈事件迫使陸廠加速降低對美國供應鏈依賴，如果這些採購訂單轉移至陸廠或台廠，潛在商機相當可觀，包括LCD驅動IC、IP矽智財、光感測元件IC、手機AP、三五族化合物半導體等相關廠商，未來幾年營運看俏。

穩懋、全新、宏捷科等PA三雄，昨日股價上漲2.7%至9.4%不等，收盤同步創下波段新高，由於蘋果新機追單效應，加上華為積極布建5G基地台，以及推出5G手機，吸引法人買盤不斷湧入，鎖碼效應有助股價持續盤堅向上。

法人認為，台股連日走揚後，短線漲幅可能受限，但多頭控盤格局並未改變，未來幾個交易日重點應在櫃買市場為首的中小型股，選股宜多加考量基期與位階，由於選股與操作難度愈來愈高，除避開法人結帳調節個股，更要積極轉進能滾量創高，具有高度市場共識的題材股。

台股穩懋華為
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

首份外資報告出爐！大摩調高台積目標價至322元

2019-10-17 19:20

銅板股當家 12檔亮燈漲停

2019-10-17 19:20

元大高股息創新高 配息率穩住6%

2019-10-17 16:52

台股創今年新高攻上11100點大關 財報行情3大贏家

2019-10-17 16:00

影╱Q4投資環境波動加劇多空交雜 法人：投資重防禦

2019-10-17 19:57

市場動盪固定收益型基金買氣旺 債券佈局應多元和分散

2019-10-17 19:11

營收雙率雙升成長股出列 台股總市值逼近歷史高點

2019-10-17 15:30

財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 14:28

美中貿易戰空窗期 5族比威力

2019-10-17 14:28

電子休兵 營建股串場吸金

2019-10-17 14:28

台股上漲24點收11,186點 再創今年新高

2019-10-17 13:54

美中貿易談判 川普讓步有利Q4台股

2019-10-17 13:49

買台積電很無聊？ 謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:51

iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 12:45

台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理

2019-10-17 11:53

台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 10:03

台積電壓回 台股開盤小跌6.69點

2019-10-17 09:13

當沖火熱 占比逾三成

2019-10-17 02:04

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

指數型商品講座 加開場次

2019-10-17 01:48

股市網路闖關遊戲 人氣旺

2019-10-17 01:48

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

就市論勢／電子族群 後市看多

2019-10-16 23:46

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

台積電Q3獲利1,010.7億元 每股賺3.9元

2019-10-17 13:43

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 10:03

安碁將上櫃 承銷價55元

2019-10-16 23:51

財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 14:28

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

聯嘉 再奪特斯拉大單

2019-10-16 23:49

義隆 Q3獲利估增50%

2019-10-16 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top