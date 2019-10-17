陸廠去美化發酵 IC設計PA點火走強
2019-10-17 18:57
經濟日報 記者盧宏奇
／台北即時報導
台股今（17）日受惠於鴻家軍、大型金控等權值股出面撐盤，再創逾16個月來新高，市場資金持續良性輪動，短多點火穩懋（3105）等多檔陸廠去美化概念股，推升股價拉出長紅，維繫盤面多方氣勢。
美股漲多整理，台股本波多頭指標台積電今日隨ADR同步收低，所幸以鴻家軍為首的蘋概股走強，加上大型金控、傳產龍頭普遍收有撐，大盤開低走高，終場上漲24點收111,86點，創去年6月8日來新高，成交值縮至1,236億元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
盤面上強勢族群除伺服器供應鏈、矽晶圓、被動元件、光通訊，以及部分落後補漲的資產營建股外，持續強勢的功率放大器（PA），以及整理一段時間的IC設計等陸廠去美化概念股，也獲得買盤青睞，股價點火走高。
法人表示，雖然美中貿易戰出現轉圜，但華為斷鏈事件迫使陸廠加速降低對美國供應鏈依賴，如果這些採購訂單轉移至陸廠或台廠，潛在商機相當可觀，包括LCD驅動IC、IP矽智財、光感測元件IC、手機AP、三五族化合物半導體等相關廠商，未來幾年營運看俏。
穩懋、全新、宏捷科等PA三雄，昨日股價上漲2.7%至9.4%不等，收盤同步創下波段新高，由於蘋果新機追單效應，加上華為積極布建5G基地台，以及推出5G手機，吸引法人買盤不斷湧入，鎖碼效應有助股價持續盤堅向上。
法人認為，台股連日走揚後，短線漲幅可能受限，但多頭控盤格局並未改變，未來幾個交易日重點應在櫃買市場為首的中小型股，選股宜多加考量基期與位階，由於選股與操作難度愈來愈高，除避開法人結帳調節個股，更要積極轉進能滾量創高，具有高度市場共識的題材股。
留言