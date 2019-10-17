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證交所附帶三條件 通過和潤上市案

2019-10-17 18:46經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所今（17）日召開第717次「有價證券上市審議委員會」，附條件通過和潤企業（6592）初次申請股票上市案，要求和潤嗣後應於公開說明書揭露近三年和今年上半年業績變化合理性、公司從事租賃業務之利率、匯率風險做允當性評估，以及關係人股權充分分散，始能進行上市作業。

證交所審議委員會決議，和潤除了依「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」揭露法定事項外，另應在公開說明書特別記載事項乙節中，揭露兩事項：一是最近三個年度和201年上半年度業績變化之合理性，二是和潤主要從事租賃業務，宜對利率、匯率和客戶信用風險管控機制提出允當性評估。

此外，證交所補充，和潤在充分揭露資訊，尚須待公司股票公開銷售完畢並符合股權分散標準，暨母公司和展投資有限公司與其關係人總計持有和潤股份總額降至70%以下後，方同意股票上市。

根據和潤送件資料，108年上半年公司稅前純益為15.5億元，EPS 3.01元。目前和潤有九席董事，全體董事持股比率約99.03%。至於承銷券商是台新證券，若和潤順利上市，因資本額達到37.4億元，將是今年規模最大的新上市公司。

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