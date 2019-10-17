證交所附帶三條件 通過和潤上市案

2019-10-17 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



證交所今（17）日召開第717次「有價證券上市審議委員會」，附條件通過和潤企業（6592）初次申請股票上市案，要求和潤嗣後應於公開說明書揭露近三年和今年上半年業績變化合理性、公司從事租賃業務之利率、匯率風險做允當性評估，以及關係人股權充分分散，始能進行上市作業。

證交所審議委員會決議，和潤除了依「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」揭露法定事項外，另應在公開說明書特別記載事項乙節中，揭露兩事項：一是最近三個年度和201年上半年度業績變化之合理性，二是和潤主要從事租賃業務，宜對利率、匯率和客戶信用風險管控機制提出允當性評估。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，證交所補充，和潤在充分揭露資訊，尚須待公司股票公開銷售完畢並符合股權分散標準，暨母公司和展投資有限公司與其關係人總計持有和潤股份總額降至70%以下後，方同意股票上市。

根據和潤送件資料，108年上半年公司稅前純益為15.5億元，EPS 3.01元。目前和潤有九席董事，全體董事持股比率約99.03%。至於承銷券商是台新證券，若和潤順利上市，因資本額達到37.4億元，將是今年規模最大的新上市公司。