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定穎18日暫停交易 市場猜測桃園廠處分將開標

2019-10-17 18:33經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠定穎（6251）因有重大訊息將公布，其上市普通股將自明（18）日起暫停交易，待公司宣布重大訊息後，再申請恢復交易。市場猜測與定穎先前董事會公告桃園廠處分案的公開標售將開標有關。

定穎先前董事會後已委託第一太平戴維斯公司，辦理桃園龜山工業區廠房公開標售，土地面積2,892坪，底價8.2億元，預計10月18日公開標售，開標日期為10 月 18 日上午 10 時整，於標售單位第一太平戴維斯股份有限公司，臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 21 樓。

PCB
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