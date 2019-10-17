志聖在手訂單17億元 謹慎看景氣

相關新聞
營收雙率雙升成長股出列 台股總市值逼近歷史高點2019-10-17 15:30
台股創今年新高攻上11100點大關 財報行情3大贏家2019-10-17 16:00
台股上漲24點收11,186點 再創今年新高2019-10-17 13:54
美中貿易談判 川普讓步有利Q4台股2019-10-17 13:49
買台積電很無聊？ 謝金河：守株待兔的操作學2019-10-17 12:51
財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？2019-10-17 14:28
美中貿易戰空窗期 5族比威力2019-10-17 14:28
電子休兵 營建股串場吸金2019-10-17 14:28
iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚2019-10-17 12:45
台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理2019-10-17 11:53
台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？2019-10-17 10:03
台積電壓回 台股開盤小跌6.69點2019-10-17 09:13
當沖火熱 占比逾三成2019-10-17 02:04
台積法說 小摩喊五亮點2019-10-17 02:04
指數型商品講座 加開場次2019-10-17 01:48
股市網路闖關遊戲 人氣旺2019-10-17 01:48
證交所 加強查核IPO簽證2019-10-17 01:48
低價電子股 買盤進駐2019-10-17 01:47
半導體股 扮多頭指標2019-10-17 01:46
5G手機鏈 高盛喊買2019-10-17 01:45
就市論勢／電子族群 後市看多2019-10-16 23:46
購物季來臨 蘋概股本季業績爆發2019-10-16 23:41
台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」2019-10-16 23:40
台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因2019-10-16 15:17
半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運2019-10-16 14:45
3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛2019-10-16 14:44
本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌2019-10-16 14:44
生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停2019-10-16 14:44
韓假效應 高雄概念股開趴2019-10-16 14:44
台股勇猛衝鋒 再戰今年高2019-10-16 14:44
台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高2019-10-16 14:30
台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元2019-10-16 14:08
櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動2019-10-16 12:29
台積電續揚 台股再創近14個月新高2019-10-16 12:05
就市論勢／半導體、蘋概 強勢2019-10-13 23:12
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋2019-10-16 19:23
台積法說 小摩喊五亮點2019-10-17 02:04
低價電子股 買盤進駐2019-10-17 01:47
台積電Q3獲利1,010.7億元 每股賺3.9元2019-10-17 13:43
台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」2019-10-16 23:40
5G手機鏈 高盛喊買2019-10-17 01:45
台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？2019-10-17 10:03
購物季來臨 蘋概股本季業績爆發2019-10-16 23:41
聯嘉 再奪特斯拉大單2019-10-16 23:49
義隆 Q3獲利估增50%2019-10-16 23:49
安碁將上櫃 承銷價55元2019-10-16 23:51
面板產業供過於求 仁寶認賠出脫群創4.5萬張2019-10-16 21:44
台積電預估Q4營收上看103億美元 毛利率重回50%2019-10-17 14:45
台積電法說會下午將登場 早盤股價開低壓回到295元2019-10-17 09:18
旺宏9月營收衝高 股價可望挑戰前波高點2019-10-17 10:24
義隆小金雞旭暉 11月25日轉上市2019-10-16 23:51
當沖火熱 占比逾三成2019-10-17 02:04
半導體股 扮多頭指標2019-10-17 01:46
台泥 打造生態循環工廠2019-10-16 23:49
鴻海接棒台積電撐盤 收高站上半年線、市值衝1.07兆元2019-10-17 14:21
燦坤門市 引進小米商品2019-10-16 23:49
iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚2019-10-17 12:45
信紘科新品 獲台積採用2019-10-16 23:51
華固蓋廠辦 砸11億買地2019-10-16 23:49
證交所 加強查核IPO簽證2019-10-17 01:48
華擎唱旺Q4 明年更好2019-10-16 23:49
蔡鎮村：市場傳聞增多 不躁進採逢低布局2019-10-17 10:35
昇達科 每股賺1.24元2019-10-16 23:51
台股上漲24點收11,186點 再創今年新高2019-10-17 13:54
台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理2019-10-17 11:53
台燿遭狙擊 二外資力挺2019-10-17 11:58
由田8月每股賺0.61元 優於去年同期2019-10-16 17:46
台郡10月30日開法說會 公布Q3營運成果2019-10-16 17:08
強茂、台半 四檔閃金光2019-10-16 23:33
財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？2019-10-17 14:28
安碁競拍得標均價104.38元 10月24日公開抽籤2019-10-16 17:55
台股黑翻紅收漲24.05點 三大法人買超100.81億2019-10-17 15:06
台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數2019-10-16 19:46
等待法說會報佳音 外資連三日買超台積電2019-10-16 17:17
台指期 留意漲多回檔2019-10-17 03:28
留言