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台股黑翻紅收漲24.05點 三大法人買超100.81億

2019-10-17 15:06經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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台股今（17）日開低震盪，一度下滑至11,131.45點，台積電休息，鴻海則是接棒演出，股價開小紅後急攻，推升指數由黑翻紅，終場以11,186.88點作收，上漲24.05點，成交量1,216.97億元；三大法人買超100.81億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超91.81億元，投信買超2.31億元，自營商買超（合計）6.68億元，其中自營商（自行買賣）買超4億元，自營商（避險）買超2.68億元。

台股今日以11,156.14點下跌開出，台積電在法說會前壓回整理，終場收293.5元，下跌3元，鴻海則是在買盤進場下股價往上攻，成為盤面上強勢領軍指標，以77.2元作收，上漲2.2元，大立光也收紅，大盤指數震盪往上走，尾盤翻紅，終場收在11,186.88點，漲幅0.22%，續創今年高點。

自營商台積電台股三大法人
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