台積電預估Q4營收上看103億美元 毛利率重回50%
2019-10-17 14:45
經濟日報 記者張家瑋
／台北即時報導
台積電（2330）公布第4季營運展望，如外界所料本季營運大爆發，在7奈米及0.18微米產能爆滿之下，台積電預估第4季營收在102~103億美元，再次刷新歷史新高紀錄，相較於第3季美元營收94億美元，季增8.5~9.57%，符合外資圈先前預期。
台積電本季匯率基準在1美元兌30.6元台幣，故本季台幣營收在3,121.2~3,151.8億元，換言之，平均單月營收正式站上千億元規模水準，單季及單月營收將再創刷新歷史新高。
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另外，外界關注台積電毛利率變化，台積電預估本季毛利率在48~50%，毛利率重回五成水準，相較於上季增加0.4~2.4百分點；營益率預估在37~39%，較上季0.2~2.2個百分點。
台積電表示，智慧型手機、HPC需求強勁，而5G相關需求也增加，帶動第4季營運表現。
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