親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

台積電預估Q4營收上看103億美元 毛利率重回50%

2019-10-17 14:45經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

台積電（2330）公布第4季營運展望，如外界所料本季營運大爆發，在7奈米及0.18微米產能爆滿之下，台積電預估第4季營收在102~103億美元，再次刷新歷史新高紀錄，相較於第3季美元營收94億美元，季增8.5~9.57%，符合外資圈先前預期。

台積電本季匯率基準在1美元兌30.6元台幣，故本季台幣營收在3,121.2~3,151.8億元，換言之，平均單月營收正式站上千億元規模水準，單季及單月營收將再創刷新歷史新高。

另外，外界關注台積電毛利率變化，台積電預估本季毛利率在48~50%，毛利率重回五成水準，相較於上季增加0.4~2.4百分點；營益率預估在37~39%，較上季0.2~2.2個百分點。

台積電表示，智慧型手機、HPC需求強勁，而5G相關需求也增加，帶動第4季營運表現。

台積電營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

營收雙率雙升成長股出列 台股總市值逼近歷史高點

2019-10-17 15:30

台股上漲24點收11,186點 再創今年新高

2019-10-17 13:54

美中貿易談判 川普讓步有利Q4台股

2019-10-17 13:49

買台積電很無聊？ 謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:51

財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 14:28

iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 12:45

台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理

2019-10-17 11:53

台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 10:03

台積電壓回 台股開盤小跌6.69點

2019-10-17 09:13

當沖火熱 占比逾三成

2019-10-17 02:04

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

指數型商品講座 加開場次

2019-10-17 01:48

股市網路闖關遊戲 人氣旺

2019-10-17 01:48

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

就市論勢／電子族群 後市看多

2019-10-16 23:46

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運

2019-10-16 14:45

3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44

本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌

2019-10-16 14:44

生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停

2019-10-16 14:44

韓假效應 高雄概念股開趴

2019-10-16 14:44

台股勇猛衝鋒 再戰今年高

2019-10-16 14:44

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08

櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29

台積電續揚 台股再創近14個月新高

2019-10-16 12:05

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋

2019-10-16 19:23

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

台積電Q3獲利1,010.7億元 每股賺3.9元

2019-10-17 13:43

台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 10:03

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

聯嘉 再奪特斯拉大單

2019-10-16 23:49

義隆 Q3獲利估增50%

2019-10-16 23:49

安碁將上櫃 承銷價55元

2019-10-16 23:51

面板產業供過於求 仁寶認賠出脫群創4.5萬張

2019-10-16 21:44

台積電法說會下午將登場 早盤股價開低壓回到295元

2019-10-17 09:18

當沖火熱 占比逾三成

2019-10-17 02:04

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

義隆小金雞旭暉 11月25日轉上市

2019-10-16 23:51

旺宏9月營收衝高 股價可望挑戰前波高點

2019-10-17 10:24

台泥 打造生態循環工廠

2019-10-16 23:49

台積電預估Q4營收上看103億美元 毛利率重回50%

2019-10-17 14:45

燦坤門市 引進小米商品

2019-10-16 23:49

信紘科新品 獲台積採用

2019-10-16 23:51

華固蓋廠辦 砸11億買地

2019-10-16 23:49

華擎唱旺Q4 明年更好

2019-10-16 23:49

iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 12:45

昇達科 每股賺1.24元

2019-10-16 23:51

蔡鎮村：市場傳聞增多 不躁進採逢低布局

2019-10-17 10:35

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

由田8月每股賺0.61元 優於去年同期

2019-10-16 17:46

台積電暫歇 台股11100點之上高檔整理

2019-10-17 11:53

台股上漲24點收11,186點 再創今年新高

2019-10-17 13:54

台燿遭狙擊 二外資力挺

2019-10-17 11:58

台郡10月30日開法說會 公布Q3營運成果

2019-10-16 17:08

強茂、台半 四檔閃金光

2019-10-16 23:33

台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數

2019-10-16 19:46

安碁競拍得標均價104.38元 10月24日公開抽籤

2019-10-16 17:55

等待法說會報佳音 外資連三日買超台積電

2019-10-16 17:17

台指期 留意漲多回檔

2019-10-17 03:28

京城推兩大案 衝刺營運

2019-10-16 23:49

台積電壓回 台股開盤小跌6.69點

2019-10-17 09:13

台積電Q3 EPS3.9元創新高 毛利率47.6%

2019-10-17 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top