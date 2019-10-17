鴻海接棒台積電撐盤 收高站上半年線、市值衝1.07兆元
2019-10-17 14:21
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）今（17）日開高走高，終場收在77.2元，上漲2.2元，漲幅2.93%，成交量爆出81,228張，市值衝高到1兆702億元。
雖然台積電漲多後休息，但在鴻海接棒撐盤下，大盤指數翻紅收在11,186.88點，上漲24.05點，續創今年高點。
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鴻海9月及第3季營收雙雙創下同期新高，9月合併營收5,877.9億元，創下同期新高，月增47.38%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3845億元，創同期新高；累計今年前九個月營收3兆6014.9億元，年增3.3%。
法人看好鴻海第4季營運，旺季拉貨效應，加上蘋果iPhone 11系列開賣後銷售優於預期，可望進一步挹注業績表現，法人預估今年營運高峰可望落在第4季，有機會再創高。
相較於台積電、大立光等蘋概股的漲勢，鴻海漲勢相對落後，近期外資買盤轉向低基期個股，已連續三個交易日買超鴻海，今日以75.3元上漲0.3元開出，早盤雖一度下滑至平盤，但10時過後買氣增溫，推升股價，一度衝高至77.5元，終場收在77.2元，站上半年線。
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