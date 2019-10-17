券商前九個月獲利300億元 年增5.09%
2019-10-17 14:13
經濟日報 記者趙于萱
／台北即時報導
9月國內券商獲利普遍下滑，證交所統計，9月全體券商獲利24.01億元，較8月下滑38.3%，累計前九個月總獲利302.9億元，年增5.09%。
證交所分析，台股9月總成交值2.27兆元，比8月減少13.3%，加上自營業務淨利息因股利收入下滑，以及證券評價虧損增加，導致全體券商獲利衰退。
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據統計，9月券商經紀業務獲利為21.9億元，低於8月的22.6億元，其次自營損益3億元，較8月的11.2億元明顯減少，再來是承銷損益3.2億元，略高於8月的2.1億元，單月總獲利24.01億元，相對8月的38.9億元，減幅約38.3%。
累計前九個月，券商經紀業務獲利174.6億元，較去年同期的252億元、下滑15.7%，不過大盤上漲帶動自營業務獲利增加到95.2億元，優於去年同期83.7億元。
另外，承銷損益25億元，也優於去年前九個月的16.9億元，加上其他損益，整體券商獲利302.9億元，比去年同期的288億元增加5.09%。
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