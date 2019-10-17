台股上漲24點收11,186點 再創今年新高
2019-10-17 13:54
經濟日報 記者高瑜君
／台北即時報導
台股今（17）日盤中翻紅，在台積電（2330）尾盤跌幅收斂之下，指數再創今年新高，終場上漲24.05點、漲幅0.22%，收在11,186.88點，成交量1,216.97億元。
展望後續盤勢，法人認為，權王台積墊法說會、新台幣走勢與第3季企業獲利等值得關注。
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雖然美國銀行業持續公布穩健財報，由於9月零售銷售意外下滑，使美股呈現高檔震盪，連帶使今日韓股、上證壓在盤下，而日股、深證、港股呈現走揚。
台積電法說會前夕，市場觀望氣氛較濃，股價先行拉回影響，終場跌1.01%，漲勢稍作休息，不過好在權值股聯發科、鴻海、大立光接棒演出，加上傳產龍頭股等仍維持上漲，帶動加權指數收漲。
日盛投顧總經理鍾國忠指出，就技術面分析，台股位在月線、10日線之上，9日KD、MACD指標向上，持續關注美股、台股第3季獲利。以及隨時序來到10月中，觀察陸續公布的經濟數據，明（18）日中經院將公布第4季GDP預測，將影響法人對於後續指數走勢的預期。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，後續有兩項觀盤重點。
第一、台積電，儘管市場對法說看法正向，不過隨著陸續有利多公布，短線股價也已漲多反應，正乖離也大，持續關注法說會看法。
第二、新台幣，近期台股的強勢新台幣快速強升可說是功不可沒，使外資持續偏多，不過可以發現目前有趨緩的走勢，後續若能守住底部，將有利於台股穩住「萬一」且續上攻。
操作上，建議逢低布局前景較佳類股，如5G概念股、PA、光纖、IC設計與部分CCL等族群。
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