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台積電Q3 EPS3.9元創新高 毛利率47.6%

2019-10-17 13:46經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（17）日召開法說會，公布第3季財報，稅後純益1,010.7億元，每股純益（EPS）3.9元（換算成美國存託憑證每單位為0.62美元），創下新高。

台積體第3季財務報告，合併營收約2,930.5億元，創下新高，稅後純益1,010.7億元，每股純益3.9元；與2018年同期相較，2019年第3季營收增加12.6%，稅後純益及每股純益則都增加13.5%。

與前一季相較，2019年第3季營收增加21.6%，稅後純益則增加51.4%。這些財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2019年第3季營收為94億元，較2018年同期增加10.7%，較前一季則增加21.3%；第3季毛利率47.6%，營業利益率36.8%，稅後純益率34.5%。

7奈米製程出貨佔台積電第3季晶圓銷售金額的27%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的2%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電本周以來連漲三日，每天都創新天價，外資也連續買超三日，16日買超6,835張，但投信及自營商則是賣超，在短線股價急漲下，今日呈現回檔休息走勢，早盤以295元開低，下跌1.5元，股價開低走低，盤中一度壓回到292元，終場收在293.5元，下跌3元，跌幅1.01%，成交量40,083張。

台積電營收
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