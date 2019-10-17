台積電Q3獲利1,010.7億元 每股賺3.9元
2019-10-17 13:43
經濟日報 記者張家瑋
／台北即時報導
台積電（2330）今（17）日公佈第3季財報合併營收2,930.5億元，稅後純益1,010.7億元，每股盈餘（EPS）為3.90元。
與去年同期相較，2019年第3季營收增加12.6%，稅後純益及每股盈餘則均增加13.5%。與前一季相較，2019年第3季營收增加21.6%，稅後純益則增加51.4%。
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若以美金計算，2019年第3季營收為94.0億元，較2018年同期增加10.7%，較前一季則增加了21.3%；第3季毛利率為47.6%，營業利益率為36.8%，稅後純益率為34.5%。
台積電指出，7奈米製程出貨佔公司第3季晶圓銷售金額的27%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的2%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的22%。
總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。
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