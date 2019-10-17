指數站上萬一 存股怎麼選？

2019-10-17 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股在資金行情推升下，大盤指數衝上11,000點之上，法人認為選前大回不易，但是在突破萬一關卡之後的選股則是朝向低位階、資產、成長股等進行布局；統計連續三年現金殖利率逾5%、本益比低於10倍、現金股利1元以上的個股有21家，其中電子股最多，達11家；法人表示，存股族可留意低本益比、高現金殖利率的公司，最好再搭配基本面佳及法人買超等條件。

根據統計（截至10月16日），連續三年殖利率逾5%，本益比10倍以下，現金股利逾1元的個股中，電子股最多，其中，光電股有萬達、晶采、瑞儀；其他電子有漢平；電子通路則有文曄、至上、長華；電子零組件則有競國、迅德、兆利、新巨。

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第二多的類股則是營建，分別有華固、長虹、根基、達欣工等4家；另外還有金融股的新產、紡織股金洲、鋼鐵股有美亞及世豐、電機股長佳、航運股中菲行。

這些公司中，10月來（截至10月16日）股價漲幅領先的依序是根基、華固、長佳、晶采、新產等，漲幅逾2.5%，10月來上漲的則有9家；在三大法人買超上，有6檔獲得買超，其中三大法人10月來買超最多的是至上，合計買超1,438張，其次則是中菲行，合計買超367張，主要買超力道來自外資。

證券分析師張陳浩表示，台股攻上11,000點之後雖會有震盪，但在選前大回不易，目前資金出現高低基期轉換跡象，布局朝向低基期族群，其中，資產股題材轉強，尤其是具有商辦題材的資產股值得留意，在存股的標的選擇上，除了考慮高殖利率（至少連續三年殖利率大於5%）、低本益比之外，還要搭配股價的位階、日成交量及三大法人買賣情況等來篩選。

他指出，存股策略基本上沒有指數高低點的問題，可以定時定額方式買進，但要注意必須是箱型整理且趨勢向上的個股，另外，買進之後也要定期檢視，當股價上漲超過30%時，可以往上減碼，一般來說，龍頭股、大型股、銀行股等也都可擇優買進。