iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚

2019-10-17 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／新北即時報導



蘋果iPhone 11 系列上市已超過一個月，市場反應優於預期。和碩（4938）董事長童子賢今（17）日指出，目前看來公司前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候；言下之意似乎暗示新iPhone熱銷，帶動和碩業績走強。

和碩日前公布9月營收1,577.15億元，較上個月大增60.3%，也比去年同期增長31.5%，為今年單月新高，前三季營收9,483.45億元，年增8.5%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據了解，和碩主要是受惠iPhone 11在9月開賣，帶動單月營收激增；蘋果今年發表3款新機，包含搭載雙鏡頭的iPhone 11以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，而和碩主要負責代工iPhone 11。

對此，童子賢強調不對客戶與產品回應。不過他透露，和碩今年前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候，都有相當的成長。

童子賢透露，公司近期在開會，討論庫存及明年度計畫。現在看來9月業績還不錯，可以從這看出台灣產商努力調適體質；像同業廣達、仁寶業績都有不錯的成長，看起來台灣廠商應變能力還不錯，不會受美中貿易戰影響太大，台灣供應鏈在全球科技產業還是有一席之地。

童子賢喜愛以四季狀況形容產業榮枯，先前他才暗示，和碩今年就已經「農忙」一陣子了，今年的特色是大家都是戰戰兢兢在拿捏。（美國課徵關稅的時間）一下說9月、一下延到12月，客戶訂單也因此踩煞車、加油門、又踩煞車、又加油門。

iPhone 11熱賣，也帶動近期外資回補和碩，截至16日，外資已連續三日買超，累計近五日大大法人合計買超6,240張。今日延續漲勢，和碩盤中上漲逾2.5%。

和碩第3季營收3,549.66億元，季增18.7%，也較去年同期明顯成長；和碩指出，第3季三大主要業務運算、通訊、消費性電子產品出貨量同步季增，其中尤以通訊事業成長幅度較大。

展望第4季，預期10月營收將維持強勁增長動能，帶動和碩今年前十個月營收登上兆元大關，法人預估，iPhone 11拉貨動能將延續至第4季，推升和碩營收旺到11月。