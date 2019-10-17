iPhone 11帶旺和碩 童子賢：現在是秋高氣爽、風光明媚
蘋果iPhone 11 系列上市已超過一個月，市場反應優於預期。和碩（4938）董事長童子賢今（17）日指出，目前看來公司前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候；言下之意似乎暗示新iPhone熱銷，帶動和碩業績走強。
和碩日前公布9月營收1,577.15億元，較上個月大增60.3%，也比去年同期增長31.5%，為今年單月新高，前三季營收9,483.45億元，年增8.5%。
據了解，和碩主要是受惠iPhone 11在9月開賣，帶動單月營收激增；蘋果今年發表3款新機，包含搭載雙鏡頭的iPhone 11以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，而和碩主要負責代工iPhone 11。
對此，童子賢強調不對客戶與產品回應。不過他透露，和碩今年前九個月業績不錯，現在是一個「秋高氣爽、風光明媚」的時候，都有相當的成長。
童子賢透露，公司近期在開會，討論庫存及明年度計畫。現在看來9月業績還不錯，可以從這看出台灣產商努力調適體質；像同業廣達、仁寶業績都有不錯的成長，看起來台灣廠商應變能力還不錯，不會受美中貿易戰影響太大，台灣供應鏈在全球科技產業還是有一席之地。
童子賢喜愛以四季狀況形容產業榮枯，先前他才暗示，和碩今年就已經「農忙」一陣子了，今年的特色是大家都是戰戰兢兢在拿捏。（美國課徵關稅的時間）一下說9月、一下延到12月，客戶訂單也因此踩煞車、加油門、又踩煞車、又加油門。
iPhone 11熱賣，也帶動近期外資回補和碩，截至16日，外資已連續三日買超，累計近五日大大法人合計買超6,240張。今日延續漲勢，和碩盤中上漲逾2.5%。
和碩第3季營收3,549.66億元，季增18.7%，也較去年同期明顯成長；和碩指出，第3季三大主要業務運算、通訊、消費性電子產品出貨量同步季增，其中尤以通訊事業成長幅度較大。
展望第4季，預期10月營收將維持強勁增長動能，帶動和碩今年前十個月營收登上兆元大關，法人預估，iPhone 11拉貨動能將延續至第4季，推升和碩營收旺到11月。
不過，由於和碩運算及消費性電子產品兩大業務全年出貨高峰是在第3季，預期第4季將走弱，因此整體第4季營運能否維持強勁增長，仍取決於屬於通訊事業的iPhone出貨動能。
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