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台積電短線漲多壓回 台股量縮整理

2019-10-17 12:24經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

美股弱勢震盪，加上台積電（2330）法說會前夕股價先行拉回影響，盤中跌逾1%，漲勢稍作休息，使今（17）日台股早盤壓回整理，市場觀望氣氛較濃，不過好在傳產龍頭股仍維持上漲，帶動加權指數平盤震盪，後續關注下午台積電法說以及美股、台股獲利表現。

雖然美國銀行業持續公布穩健財報，不過由於9月零售銷售意外下滑，加上褐皮書顯示美國部分地區增長緩慢，美債殖利率走低拖累金融股表現不佳；另外，市場持續觀望英國脫歐進展，因而壓抑整體股市呈弱勢整理，終場四大指數全數下跌。

今日亞股中韓股、台股壓在盤下，不過日股、陸股、港股呈現走揚，漲幅在0.1%至0.8%間。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，在美中貿易衝突暫緩後，國際股市已反應利多走揚，而美股科技財報的偏弱預期，連帶使美股進行高檔震盪，而今日台股受到台積電法說前的些許賣壓影響，呈現壓回走勢

後續有兩項觀盤重點，第一、台積電，儘管市場對法說看法正向，不過隨著陸續有利多公布，短線股價也已漲多反應，正乖離也大，持續關注法說會看法；第二、新台幣，近期台股的強勢新台幣快速強升可說是功不可沒，使外資持續偏多，不過可以發現目前有趨緩的走勢，後續若能守住底部，將有利於台股穩住「萬一」且續上攻。

操作上，建議逢低布局前景較佳類股，如5G概念股、PA、光纖、IC設計、部分CCL等族群。

台積電台股獲利美股
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