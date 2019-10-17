訂單回流 盛群Q4營運將優於Q3

2019-10-17 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／台北即時報導



美中貿易戰流彈四射，MCU廠盛群（6202）也遭波及，前三季業績受貿易戰拖累短少8%。盛群總經理高國棟指出，前三季貿易戰不確定性影響，客戶下單轉趨觀望，不過10月開始，已感受到訂單回流跡象，客戶及終端庫存去化、中國雙十一及年底拉貨旺季到來，且中國去美化政策逐季發酵，預期第4季業績將優於第3季，未來將加強中國市場以外，聚焦印度、中南美洲市場拓點，預期明年景氣與今年相當。

美中貿易戰導致中國半導體降溫，終端應用客戶更因關稅問題減少下單降低庫存量，導致盛群前三季表現不如預期，營收較去年同期衰退8%。

高國棟表示，因應美中對抗恐變為常態，盛群本身進行調整，除了持續開發新產品，加強客戶端技術服務，美中貿易戰對台廠而言，是機會也是挑戰，機會是中國去美化過程增加對台廠晶片採用，挑戰是中國扶植自身半導體產業，對台廠形成威脅，台廠應尋求差異化經營。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高國棟表示，今年4、5月感受到中國去美化發酵，客戶端轉換不是短時間可立即產生，因此，未來會慢慢發酵，10月1日開始，已經感受到中國市場訂單回流，一方面客戶太久沒下單、終端庫存降低，二來迎接雙十一、耶誕節年底旺季需求。

展望明年營運，高國棟認為，在美中因素干擾之下，與今年相差不遠，不過盛群將積極拓展中國以外市場，今年印度業績已呈現倍數成長，電動車、血糖計等應用需求大增，因此今年持續拓展印度據點，另外，中南美洲也將是盛群另一重點區域。