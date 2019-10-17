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訂單回流 盛群Q4營運將優於Q3

2019-10-17 12:02經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

美中貿易戰流彈四射，MCU廠盛群（6202）也遭波及，前三季業績受貿易戰拖累短少8%。盛群總經理高國棟指出，前三季貿易戰不確定性影響，客戶下單轉趨觀望，不過10月開始，已感受到訂單回流跡象，客戶及終端庫存去化、中國雙十一及年底拉貨旺季到來，且中國去美化政策逐季發酵，預期第4季業績將優於第3季，未來將加強中國市場以外，聚焦印度、中南美洲市場拓點，預期明年景氣與今年相當。

美中貿易戰導致中國半導體降溫，終端應用客戶更因關稅問題減少下單降低庫存量，導致盛群前三季表現不如預期，營收較去年同期衰退8%。

高國棟表示，因應美中對抗恐變為常態，盛群本身進行調整，除了持續開發新產品，加強客戶端技術服務，美中貿易戰對台廠而言，是機會也是挑戰，機會是中國去美化過程增加對台廠晶片採用，挑戰是中國扶植自身半導體產業，對台廠形成威脅，台廠應尋求差異化經營。

高國棟表示，今年4、5月感受到中國去美化發酵，客戶端轉換不是短時間可立即產生，因此，未來會慢慢發酵，10月1日開始，已經感受到中國市場訂單回流，一方面客戶太久沒下單、終端庫存降低，二來迎接雙十一、耶誕節年底旺季需求。

展望明年營運，高國棟認為，在美中因素干擾之下，與今年相差不遠，不過盛群將積極拓展中國以外市場，今年印度業績已呈現倍數成長，電動車、血糖計等應用需求大增，因此今年持續拓展印度據點，另外，中南美洲也將是盛群另一重點區域。

盛群貿易戰印度
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