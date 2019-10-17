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台燿遭狙擊 二外資力挺

2019-10-17 11:58經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台燿（6274）伺服器用板材料傳出問題，繼16日股價苦吞跌停，今（17）日再挫近一根；力挺台燿的高盛和野村證券火速發布評論指出，利空消息的最大衝擊是台燿年營收下滑不到3%，與Google的合作也可望不變；兩大券商雙雙重申「買進」評級，目標價維持160元、157元。

高盛表示，市場對此次利空反應甚大，但消息未指明是供應的PCB有問題、還是傳聞中的CCL，台燿在昨天盤後，也快速發布聲明澄清，潛在受影響的合作案只是和美國ISP業者眾多的合作案之一。

高盛分析，假如台燿產品真的有瑕疵，以公司產品組合推算，下半年營收減少幅度應低於中個位數（4~6%），年營收影響更低（至多不高於3%）；而台燿在5G基地台AAU供應的RF CCL和天線CCL產品仍無虞，中長線成長不變。目前高盛對台燿今、明年EPS的預估為8.72元、13.26元。

野村也提到，這次打擊台燿的消息不明確，新聞來源未提及是材料業者，還是下游廠商，市場恐過度反應。假設台燿真的承受損失，野村評估最大衝擊是明年營收下滑不到1%，也不會影響台燿和Google的合作關係。

相較下，野村較關注哈吉貝重創日本，可能導致高階玻璃纖維的供應缺口擴大；先前市場預期，台燿高階玻璃纖維的缺口可望在9、10月緩解，具體時程或有些遞延。

不過，野村也強調，目前供給有限僅限於高階玻璃纖維，這類產品的市占低於10%，整體玻纖供需仍穩定，其次是野村預期，颱風過後日本業者將盡速復產，影響止於短期；重申對於台燿5G發展的利基看好，建議投資人逢低布局。

台燿今日再重挫，兩大外資認為消息不明，無礙台燿長期基本面。資料來源：券商軟體
台燿今日再重挫，兩大外資認為消息不明，無礙台燿長期基本面。資料來源：券商軟體
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台燿高盛營收
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