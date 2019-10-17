蔡鎮村：市場傳聞增多 不躁進採逢低布局
2019-10-17 10:35
經濟日報 廖賢龍
／台北即時報導
台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，為避免於個股季營運報告或美股財報造成短暫巨幅波動，交易人不必在利多出台時就躁進追高，而是擇低布局為宜。
今（17）日盤後重頭戲是台積電（2330）第3季營運法人說明會，在大客戶繪圖晶片大廠NVIDIA獲看好後市報告，台積電也同步受惠，今晨台積電ADR自歷史新高價小幅拉回，早盤台積電開低後即在盤下游走，跌幅相較ADR大些。
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10月以來，外資買超54,100張（低於9月買超13,1991漲）。蔡鎮村表示，交易人宜多關注，法人說明會後外資是否延續買超。
近期市場傳聞充斥，例如，周二TPK著手奈米銀觸控技術，股價拉到漲停；周三即有疑慮新聞而股價下跌。周三的台燿伺服器用板產線有狀況，恐痛失Google大單，相關類股股價應聲而下跌。
因此，交易人現階段不必在利多或利空傳聞時就躁進。
蔡鎮村表示，10月台指期權到期結算之後。雖然期權籌碼分佈變化不大，台股風險指標VIX小幅拉升，仍處低風險區域。
在資金潮及台股200大主要成份股當中，今年第3季營收較前六季成長10%以上者有20家，衰退10%以上者僅六家，預期台股有機會再挑戰高點。
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