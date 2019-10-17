旺宏9月營收衝高 股價可望挑戰前波高點
2019-10-17 10:24
經濟日報 張瑞益
／台北即時報導
記憶體大廠旺宏（2337）近期股價呈現高檔橫向整理態勢，技術面上，目前仍站穩在季線及布林軌道中線之上，仍是偏多格局，近期股價約在32元左右位置，在股價整理完成之後，有機會重新挑戰前波高點約34.2元高點。
旺宏9月營收衝高，單月營收首度突破50億元關卡，達50.8億元，並創歷史新高，旺宏是台股電子股中，任天堂供應鏈中頗受市場關注的指標股，該公司提供唯讀記憶體（ROM）供任天堂Switch所搭配的卡匣之用。
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另外，也提供編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為Switch主機的零組件，而第3季在重要客戶任天堂銷售情況亮眼，拉貨動作也趨於積極下，帶動旺宏9月及第3季營收表現。
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