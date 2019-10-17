親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

旺宏9月營收衝高 股價可望挑戰前波高點

2019-10-17 10:24經濟日報 張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠旺宏（2337）近期股價呈現高檔橫向整理態勢，技術面上，目前仍站穩在季線及布林軌道中線之上，仍是偏多格局，近期股價約在32元左右位置，在股價整理完成之後，有機會重新挑戰前波高點約34.2元高點。

旺宏9月營收衝高，單月營收首度突破50億元關卡，達50.8億元，並創歷史新高，旺宏是台股電子股中，任天堂供應鏈中頗受市場關注的指標股，該公司提供唯讀記憶體（ROM）供任天堂Switch所搭配的卡匣之用。

另外，也提供編碼型快閃記憶體（NOR Flash）為Switch主機的零組件，而第3季在重要客戶任天堂銷售情況亮眼，拉貨動作也趨於積極下，帶動旺宏9月及第3季營收表現。

旺宏快閃記憶體任天堂
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台積電壓回 台股開盤小跌6.69點

2019-10-17 09:13

當沖火熱 占比逾三成

2019-10-17 02:04

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

指數型商品講座 加開場次

2019-10-17 01:48

股市網路闖關遊戲 人氣旺

2019-10-17 01:48

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

就市論勢／電子族群 後市看多

2019-10-16 23:46

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運

2019-10-16 14:45

3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44

本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌

2019-10-16 14:44

生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停

2019-10-16 14:44

韓假效應 高雄概念股開趴

2019-10-16 14:44

台股勇猛衝鋒 再戰今年高

2019-10-16 14:44

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08

櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29

台積電續揚 台股再創近14個月新高

2019-10-16 12:05

台股連三日上漲 挑戰去年高點

2019-10-16 09:24

美股大漲 台股可望拉高結算

2019-10-16 08:26

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋

2019-10-16 19:23

痛失Google大單？台燿：有部分品質議題待釐清

2019-10-16 13:51

台積法說 小摩喊五亮點

2019-10-17 02:04

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

台股三軋行情 多頭攻勢有望「一波到底」

2019-10-16 23:40

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

購物季來臨 蘋概股本季業績爆發

2019-10-16 23:41

義隆 Q3獲利估增50%

2019-10-16 23:49

聯嘉 再奪特斯拉大單

2019-10-16 23:49

本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌

2019-10-16 14:44

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

面板產業供過於求 仁寶認賠出脫群創4.5萬張

2019-10-16 21:44

櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29

3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44

台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08

台積電法說前夕 美系外資喊進目標價320元

2019-10-16 11:08

生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停

2019-10-16 14:44

安碁將上櫃 承銷價55元

2019-10-16 23:51

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

當沖火熱 占比逾三成

2019-10-17 02:04

韓假效應 高雄概念股開趴

2019-10-16 14:44

義隆小金雞旭暉 11月25日轉上市

2019-10-16 23:51

半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運

2019-10-16 14:45

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

台積電續揚 台股再創近14個月新高

2019-10-16 12:05

Q3獲利有喜 鈺齊點紅燈 百和狂奔

2019-10-16 14:44

鈺齊-KY股價亮燈創歷史新高 鞋材股百和也大漲

2019-10-16 12:17

信紘科新品 獲台積採用

2019-10-16 23:51

松果購物登興櫃 蜜月臉紅紅

2019-10-16 14:44

台泥 打造生態循環工廠

2019-10-16 23:49

燦坤門市 引進小米商品

2019-10-16 23:49

華擎唱旺Q4 明年更好

2019-10-16 23:49

昇達科 每股賺1.24元

2019-10-16 23:51

由田8月每股賺0.61元 優於去年同期

2019-10-16 17:46

上市櫃公司法說會陸續登場 17檔多頭指標出列

2019-10-16 12:41

華固蓋廠辦 砸11億買地

2019-10-16 23:49

台股高檔震盪 投資人搶買穩懋、台積電認購權證

2019-10-16 12:23

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

台郡10月30日開法說會 公布Q3營運成果

2019-10-16 17:08

台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數

2019-10-16 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top