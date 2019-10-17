台股「萬一」股票貴 存股如何存到便宜價？

財經作家游庭皓表示，台股本周再度站上「萬一」，許多存股族擔心，萬一行情下，持續定期定額買進，可能賺了股息卻賠掉價差，所以，現階段以股價淨值比調配投入或賣出的資金比例，可買到相對便宜價格，降低風險。

依原理，股價淨值比大於1，代表股價被高估，應選擇賣出，小於1則買入；但整體股市為投資者對未來經濟的價值投射，淨值比呈現溢價屬正常現象。此時，適度調整淨值比比例，轉換買進策略便有其必要。

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根據歷史經驗，淨值1.3及2.0會包含大盤90~95%走勢，超過這兩條線，可視為絕對的買點或賣點，投資者可在此區間訂定買入策略，之後只要定期檢視當前淨值比，便可以決定持有存股的比例。

以存股族偏愛的台灣50ETF（0050）為例，因與大盤連動性較高，可直接參考大盤淨值比。淨值比小於1.6，屬大盤便宜價，跌至此區間可以定期買進不定額數量撒網；當淨值比爬升到1.6~1.9左右，則按兵不動。