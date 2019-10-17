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《軒轅劍龍舞雲山》在陸上市 大宇資早盤股價漲逾1%

2019-10-17 10:01經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

大宇資（6111）近期股價緩步升溫，今（17）日在台股大盤開紅激勵下，帶量走揚，盤中股價最高一度漲至120.5元，漲幅逾1%。

籌碼面部分，外資近期連四賣大宇資，自營商小量買進，形成「土洋對作」。

大宇資累計今年前九個月營收4.16億元，年減25.5%。進到第4季，大宇資授權中國大陸遊戲廠網易開發的《軒轅劍龍舞雲山》，將在中國上市，事前登錄數已破百萬。

市場預期，大宇資受惠新品挹注，第4季本業有望轉虧為盈。

此外，大宇資自研遊戲預計2020年推出，替其後市營運增添想像空間。

大宇資台股
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