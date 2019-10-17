台積電法說會下午將登場 早盤股價開低壓回到295元

2019-10-17 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台積電（2330）今（17）日盤後將召開法說會，股價本周來一波急漲，創下歷史天價，早盤則是以295元開低，下跌1.5元，股價開低走低，盤中一度壓回到293.5元，下跌3元，跌幅1.01%，台積電休息，台股大盤也是開低。

台積電本周以來連漲三日，每天都創新天價，外資也連續買超三日，16日買超6,835張，但投信及自營商則是賣超，法人認為，市場樂觀期待法說會可望釋出好消息，但也提醒投資人留意追高風險。

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