台積電壓回 台股開盤小跌6.69點
2019-10-17 09:13
經濟日報 記者高瑜君
／台北即時報導
美股弱勢震盪，加上台積電（2330）壓回影響，今（17）日台股開盤小跌6.69點開出，指數為11,156.14點。
雖然美國銀行業持續公布穩健財報，不過由於9月零售銷售意外下滑，加上褐皮書顯示美國部分地區增長緩慢，美債殖利率走低拖累金融股表現不佳；另外，市場持續觀望英國脫歐進展，因而壓抑整體股市呈弱勢整理，尾盤小幅收低。
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終場美股四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌22.81點，或0.08%，收在27,001點；標普500指數下跌5.98點，或0.19%，收在2,989.69點；那斯達克指數下跌24.52點，或0.30%，收在8,124.18點；費半指數下跌23.8點，或1.46%，收在1,601.79點。
在美中貿易衝突暫緩後，市場重新聚焦於近期的個股業績題材，今日台積電法說會，可望為台股增添上攻動能，且技術面、籌碼面均呈強勢，搭配業績基本面利多，有助推升第4季行情表現。
操作上，建議加碼前景較佳類股，如5G概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群。
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