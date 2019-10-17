指數型商品講座 加開場次

2019-10-17 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北報導



台股連日走揚，氣勢如虹屢創新高，但隨新一季法說會陸續登場，個股表現差異將日益擴大。華南永昌證券表示，投資人若想避免單一個股波動風險，卻也想參與後續獲利機會，此時可藉由指數型商品達到分散風險的效果，更可利用多元的指數型商品進行策略交易。

櫃買中心自發布富櫃200指數（IX0118）以來，持續向市場積極推廣不遺餘力。目前市場上除認購售權證外，更於10月起推出相關期貨、牛熊權及ETN，期貨甫推出成交量便表現不俗，帶動其他相關指數型商品交易日益熱絡，其中由華南永昌證券發行的「永昌富櫃200N」（020010）自本月1日上櫃起至昨（16）日收盤漲幅已達2%，看好櫃買中小型市場的投資人可持續關注該檔ETN。

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協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

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櫃買富櫃200指數成分股中包含穩懋、環球晶、世界先進、新普科技等，根據最新季度成分股審核，將加入9月營收亮眼的安勤、雍智、長科*等新血，並藉市值及流動性檢驗，刪除部分成分股，即時反應市場成交趨勢，成分股變動自10月21日起生效，投資人可留意櫃買富櫃200指數後續表現。

為使投資人更瞭解指數型商品的魅力，櫃買中心先前已舉辦數場推廣講座，因參與者反應熱烈，24日將加開場次，並邀請華南永昌證券金融商品部主管張志營解析近期台股投資局勢與展望，並為投資人講解指數與ETN商品投資概論。

華南永昌證券表示，希望藉由淺顯易懂的方式，引領投資人掌握大盤動向及指數型商品的運用，相信對投資人進行多元化資產配置會有很大的助益。有興趣參與的投資人可至櫃買中心網站免費報名，或利用櫃買中心網站內豐富的宣導資料瞭解更多相關訊息。