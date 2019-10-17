親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

指數型商品講座 加開場次

2019-10-17 01:48經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

台股連日走揚，氣勢如虹屢創新高，但隨新一季法說會陸續登場，個股表現差異將日益擴大。華南永昌證券表示，投資人若想避免單一個股波動風險，卻也想參與後續獲利機會，此時可藉由指數型商品達到分散風險的效果，更可利用多元的指數型商品進行策略交易。

櫃買中心自發布富櫃200指數（IX0118）以來，持續向市場積極推廣不遺餘力。目前市場上除認購售權證外，更於10月起推出相關期貨、牛熊權及ETN，期貨甫推出成交量便表現不俗，帶動其他相關指數型商品交易日益熱絡，其中由華南永昌證券發行的「永昌富櫃200N」（020010）自本月1日上櫃起至昨（16）日收盤漲幅已達2%，看好櫃買中小型市場的投資人可持續關注該檔ETN。

櫃買富櫃200指數成分股中包含穩懋、環球晶、世界先進、新普科技等，根據最新季度成分股審核，將加入9月營收亮眼的安勤、雍智、長科*等新血，並藉市值及流動性檢驗，刪除部分成分股，即時反應市場成交趨勢，成分股變動自10月21日起生效，投資人可留意櫃買富櫃200指數後續表現。

為使投資人更瞭解指數型商品的魅力，櫃買中心先前已舉辦數場推廣講座，因參與者反應熱烈，24日將加開場次，並邀請華南永昌證券金融商品部主管張志營解析近期台股投資局勢與展望，並為投資人講解指數與ETN商品投資概論。

華南永昌證券表示，希望藉由淺顯易懂的方式，引領投資人掌握大盤動向及指數型商品的運用，相信對投資人進行多元化資產配置會有很大的助益。有興趣參與的投資人可至櫃買中心網站免費報名，或利用櫃買中心網站內豐富的宣導資料瞭解更多相關訊息。

櫃買中心ETN台股
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

5G手機鏈 高盛喊買

2019-10-17 01:45

半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46

低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47

股市網路闖關遊戲 人氣旺

2019-10-17 01:48

證交所 加強查核IPO簽證

2019-10-17 01:48

就市論勢／電子族群 後市看多

2019-10-16 23:46

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運

2019-10-16 14:45

3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44

本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌

2019-10-16 14:44

生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停

2019-10-16 14:44

韓假效應 高雄概念股開趴

2019-10-16 14:44

台股勇猛衝鋒 再戰今年高

2019-10-16 14:44

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08

櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29

台積電續揚 台股再創近14個月新高

2019-10-16 12:05

台股連三日上漲 挑戰去年高點

2019-10-16 09:24

美股大漲 台股可望拉高結算

2019-10-16 08:26

越南需求躍增 東協鋼鐵概念股搶鏡

2019-10-16 00:24

鋼鐵股「含中」效應 牽動產業版圖

2019-10-15 23:49

台股大戲 台積衝關300元

2019-10-15 23:27

台積雙響砲 業內業外皆美

2019-10-15 23:26

法說前夕 權王零股交易大增

2019-10-15 23:22

台股尾盤 爆百億巨量

2019-10-15 23:22

就市論勢／半導體、蘋概 強勢

2019-10-13 23:12

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋

2019-10-16 19:23

痛失Google大單？台燿：有部分品質議題待釐清

2019-10-16 13:51

郭台銘連3個月未加碼股票 鴻海市值站穩兆元

2019-10-16 10:42

台股站上「萬一」 金管會分析主要有兩原因

2019-10-16 15:17

本月法說行情可期 17尖兵摩拳擦掌

2019-10-16 14:44

法人：玉晶光Q3估賺超過1個股本

2019-10-16 09:57

台積電股價距300元俱樂部不遠 今年來市值大增1.84兆元

2019-10-16 14:08

櫃買指數率先翻黑 類股快速輪動

2019-10-16 12:29

3族題材發酵 蘋概、5G、伺服器吸睛

2019-10-16 14:44

美股大漲 台股可望拉高結算

2019-10-16 08:26

台積電法說前夕 美系外資喊進目標價320元

2019-10-16 11:08

生技兩樣情 康友、精華同樂 華廣跌停

2019-10-16 14:44

華碩營業利益率改善 亞系外資升評上修目標價

2019-10-16 10:44

台股震盪走高 上漲51點收11,162點今年新高

2019-10-16 14:30

半導體資本支出增 法人樂看帆宣明年營運

2019-10-16 14:45

韓假效應 高雄概念股開趴

2019-10-16 14:44

面板產業供過於求 仁寶認賠出脫群創4.5萬張

2019-10-16 21:44

台積電續揚 台股再創近14個月新高

2019-10-16 12:05

Q3獲利有喜 鈺齊點紅燈 百和狂奔

2019-10-16 14:44

鈺齊-KY股價亮燈創歷史新高 鞋材股百和也大漲

2019-10-16 12:17

上市櫃公司法說會陸續登場 17檔多頭指標出列

2019-10-16 12:41

松果購物登興櫃 蜜月臉紅紅

2019-10-16 14:44

台股高檔震盪 投資人搶買穩懋、台積電認購權證

2019-10-16 12:23

台股連三日上漲 挑戰去年高點

2019-10-16 09:24

美股看多 低風險可布局美股正向ETF

2019-10-16 14:44

由田8月每股賺0.61元 優於去年同期

2019-10-16 17:46

台股電子商務股添新血 松果購物掛牌興櫃

2019-10-16 10:14

等待法說會報佳音 外資連三日買超台積電

2019-10-16 17:17

台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數

2019-10-16 19:46

高價生技股買盤升溫 華廣明後年恐陷虧損股價跌停

2019-10-16 12:21

台積電領軍台股飆高收漲51.03點 三大法人買超60.79億

2019-10-16 15:00

台郡10月30日開法說會 公布Q3營運成果

2019-10-16 17:08

台股勇猛衝鋒 再戰今年高

2019-10-16 14:44

國泰證券輔導 網購平台「松果購物」掛牌興櫃

2019-10-16 10:47

法人買盤歸隊 創意股價創波段新高

2019-10-16 10:41

安碁競拍得標均價104.38元 10月24日公開抽籤

2019-10-16 17:55

台積電股價再創新高 早盤衝上298元

2019-10-16 09:50

鈺創晶豪科傳捷報 搶進小愛音箱新品供應鏈

2019-10-16 11:40

乾杯搶進麻辣鍋市場 暫緩上櫃調整體質

2019-10-16 16:34

義隆 Q3獲利估增50%

2019-10-16 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top