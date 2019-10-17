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低價電子股 買盤進駐

2019-10-17 01:47經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

美股持續反彈，激勵台股昨（16）日創逾16個月新高，漲多中小型題材股紛紛走弱，資金轉戰30元以下低價電子股，國碩（2406）、茂迪等太陽能概念股挾國際智慧能源周題材，股價強勢衝高。

受惠企業財報利多加持，美股道瓊指數漲破27,000點，費半指數更是創下歷史新高，台股在台積電等權值股帶動下，終場漲51點收11,162點，創去年6月14日來新高，成交值略增至1,480億元，台指期順勢拉高結算。

股王大立光法說後利多不漲，昨日更下殺125元，回測月線支撐，拖累信驊、旭隼等高價電子股走勢，銅箔基板（CCL）、散熱等股價位於高檔的中小型題材股也紛紛收黑，與權值股漲勢出現分歧，壓抑櫃買指數反彈乏力。

市場資金焦點轉向低基期的資產營建、生技及中低價電子股，由於台灣國際智慧能源周昨日登場，挾總統大選行情的綠能概念股聯袂拉抬攻高，潤泰材因首座離岸風電可望年底商轉，股價連四根漲停，太陽能族群由碩禾率先攻上漲停，帶領低價的國碩、茂迪、聯合再生等上漲。

電子通路股益登因客戶積極拉貨，7月起營收連三月創歷史新高，外資8月下旬起進場加碼，推升昨日股價收在20.25元，改寫去年2月2日來高點；光群雷切入醫材領域有成，外資在10月回頭買進，昨日拉出一根長紅。

法人表示，台股近日震盪盤堅，金融、傳產緩步推升，但櫃買指數相對弱勢，顯示不少靠題材炒作的中小型電子股，股價大漲後面臨財報數字考驗，選股仍應回歸基本面，內需傳產只是短線題材的延續，操作宜選股不選市。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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電子股太陽能櫃買指數
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