半導體股 扮多頭指標

2019-10-17 01:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北報導



權值股表現佳，加權指數看回不回昨（16）日再寫下今年新高，收11,162點；盤面上，台積電（2330）、訊芯-KY等半導體股人氣不減，扮演多方指標，抗跌領漲。

統計上市半導體指數本月以來漲6.8%，居所有類股之冠，上櫃半導體指數漲5.2%，表現亦不俗。

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台積電受惠蘋果A13處理器及海思Kinrin處理器量產，加上今年獲得AMD CPU及高通數據機訂單，營收表現強勁，後市在7奈米訂單加持下，第4季維持滿載，激勵股價10月初起強勢表態，至今已漲9%，昨收296.5元，再攀歷史新高。

除台積電，列入台灣50及中型100的半導體權值股，台勝科、創意、日月光投控、矽力-KY、祥碩、京元電、聯詠、聯電等本月以來表現均佳。

資金也積極卡位中小型半導體，推升半導體股行情。當中立積第3季業績站上歷史高峰，法人估計該公司本季營收將續創新高，推動股價本月以來漲逾41%。