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股市網路闖關遊戲 人氣旺

2019-10-17 01:48經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所表示，2019「豬圓股市潤」網路闖關有獎徵答活動開跑至今，已有逾14萬瀏覽人次，並抽出獎項560個，送出獎金24萬元。

證交所網路闖關有獎徵答活動今年邁入第九屆，活動期間為9月16日至11月8日，以靈活動態的遊戲題型，鼓勵參與遊戲者進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司財務資訊，對培養投資人從財務基本面建立正確投資理財的判斷能力有極大助益。

為鼓勵國內大專院校學生學習證券知識，活動依參與對象分為「社會組」及「校園組」，目前靜宜大學踴躍答題闖關，已成為協辦單位，尚有多所學校持續熱烈參與。

證交所表示，本活動獎項以每周為單元，參與遊戲者答對一定題數即可參加抽獎，在手機或電腦均可進行，登錄完成個人電子郵箱，就可上網玩遊戲，得到拿禮券機會。活動資訊請見證交所「投資人知識網」(https://investoredu.twse.com.tw/)，或「證交所臉書粉絲專頁」（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/），了解更詳細的活動辦法，活動專屬網頁網址為https://act.twse.com.tw/quiz2019/。

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