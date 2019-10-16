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中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

高盛喊買手機供應鏈 首選台積、穩懋

2019-10-16 19:23經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

大陸衝刺5G手機發展，高盛證券統計，9月中國批准量產的5G手機達17款，出貨數也比8月倍增；由於前述獲准發行的手機預計年底到2020年上市，高盛看好5G概念股表現加速向上，台廠中首選台積電（2330）、穩懋兩大受惠股。

高盛此次還喊進立訊、中興通訊、舜宇光學、ASM太平洋、歐菲光等大中華股票，台積電、穩懋因深度布局5G和大陸供應鏈，特別被欽點；唯一看壞是股王大立光，維持「賣出」評級。

高盛大中華地區科技產業部門主管張博凱指出，中國手機品牌正卯足全力推出5G手機，9月有多達17款5G新機被批准，單月出貨也達49.7萬支，比8月增加127%，占全體手機出貨比重近1.5%。前九月中國5G手機已出貨78.7萬支。

高盛統計，10月迄今還有一款5G手機獲批准，這18款新批准手機中，又以華為申請15支最多。除了榮耀系列申請Honor V30 5G，Mate系列新增Mate X，還有P 40系列的5G／Pro 5G／RS 5G等，將陸續於11月到明年第1季發行。

IDC統計，華為自上半年被美國祭出禁令、加強拓展國內市場，上半年手機出貨數達5,900萬支、年增8%，是當地四大品牌增幅第一。華為宣示明年於中國手機市場搶下一半市占，總出貨數挑戰3億支，一口氣申請十多款5G手機企圖盡顯。

張博凱指出，值得留意上個月大陸整體手機出貨沒有成長，較8月衰退3%外，相對去年9月也減少6%，反映傳統手機進入淡季。因此高盛力薦買5G概念股、捨舊機供應鏈。

高盛預測2020-2022年全球5G手機出貨分別為1億、2億、3億支，滲透率則從5%-10%提升到20%-25%。

其中，台積電日前已獲高盛上調目標價到340元，看好明後年5G處理器增加到1.2億及2.5億顆，台積電將拿下大半訂單。穩懋是全球最大PA代工廠，除了5G手機大量採用PA，5G基地台使用PA數預估也比4G多出12-16倍。

同樣看好5G，野村先前上修明年中國5G收發站出貨預測至62.8萬台，瑞信則上修全球5G手機出貨至1.76億支，2021年4.2億支。

5G手機高盛
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